Ariete

Decisamente logica e precisa questa Luna opposta che vi spinge a dire e a comportarvi in modo chiaro, chiarissimo. Non siete in vena di bugie o di strane illusioni.

Toro

Avreste voglia di dire, di apparire di più e meglio, ma qualcosa sembra suggerirvi che non è ancora il momento giusto per poterlo fare. Aspettate, senza fretta.

Gemelli

Luna e Mercurio collaborano dandovi sempre ragione delle cose che farete e di come le farete. Convincetevi che siete voi quelli che hanno capito, che stavolta non vi sbagliate.

Cancro

Dovrete correggere il vostro modo di agire e di comportarvi per non portare avanti inutili errori o qualche svista. Mettetevi in discussione per non farci brutta figura.

Leone

Sarà proprio attraverso il dialogo e lo scambio che potrete correggere certe visioni, migliorando la vostra comprensione di alcune realtà. Non siate chiusi, parlatene.

Vergine

Il vostro bisogno di impegnarvi, segnalato da una Luna importante, darà ragione a voi. Perché sarà proprio facendo che capirete che cosa non funziona come dovrebbe.

Bilancia

La Luna, piazzata nel vostro segno, decide le preferenze del momento. Deciderà di rendervi sensibili alla logica, meno all’ottimismo, per fare ogni cosa come si deve.

Scorpione

Sentite il bisogno di mettere a fuoco certe questioni di lavoro che sembrano essere troppo approssimative, non abbastanza precise. Fate un po’ di ordine.

Sagittario

Forse gli altri, più che voi, sapranno guardare in avanti per indovinare i gusti e le preferenze del destino, di un futuro che vi sfugge un po’. Non cercate di avere ragione.

Capricorno

Questa Luna vi obbligherà ad essere sempre molto concreti e piuttosto diretti con gli altri, con chi magari preferirebbe fidarsi del destino e non preoccuparsi troppo.

Acquario

L’amicizia della Luna vi aiuterà a colmare le lacune del pensiero, quelle idee che non sembrano funzionare, quelle parole che non dicono. Siate fantasiosi con tutto.

Pesci

Non sempre le emozioni vi serviranno, non sempre essere voi stessi, e dunque romantici, potrà salvare la situazione. Meglio ascoltare gli altri, fidandovi di qualcuno.