Ariete
Qualcuno è mosso dalle emozioni, vivendo un rapporto speciale con i desideri, con la gentilezza. Un mood incantato che non dovreste disturbare con niente.
Toro
La Luna, leggerissima, coccola la vostra Venere, rendendovi ancora più belli, empatici, interessanti. Vivete un momento fatto di gesti, di dettagli, di dolcezza.
Gemelli
Mercurio parla con Plutone riuscendo a farvi guardare oltre le apparenze, rendendo chiare certe dinamiche, alcune chimiche non sempre facili da vedere.
Cancro
Avete bisogno di fare pace con le piccole cose, con quella intimità che per voi rappresenta sempre qualcosa di importante, di vitale. Rallentate e dedicatevi ai dettagli.
Leone
Momento ideale per capire, veramente, che cosa pensano gli altri, quali idee o intenzioni li muovono, li motivano. Un tempo che vi svelerà segreti, che vi dirà cose.
Vergine
Mercurio e Plutone sono in connessione, per questo vi appariranno improvvisamente chiare certe realtà. La vostra mente è al massimo, i pensieri vanno lontano.
Bilancia
Venere, felicissima di essere nel vostro segno, si connetterà ad una Luna altrettanto leggera, molto sognatrice. Per questo percepirete bellissime sensazioni.
Scorpione
Siate rispettosi con i sogni e le illusioni innocenti di qualcuno, perché è bello vivere così, concedendosi una speranza. Non siate troppo duri o concreti, non serve.
Sagittario
Mercurio, dal vostro segno, prova ad andare oltre, cerca cioè di spiegarvi come comunicare, come esprimere idee e concetti senza sbagliare. Ascoltatevi.
Capricorno
Fidatevi di chi stavolta potrebbe essere davvero molto prezioso per il lavoro, di chi non sbaglierà aiutandovi a fare di meglio e di più. Sbagliato concentrare ogni cosa.
Acquario
Siete un segno intelligente, fatto di logica e di pensiero, per questo saprete comprendere ogni cosa. Un momento fatto apposta per riflettere, per capire e per decidere.
Pesci
Siate spettatori sorridenti di questo momento, persone mai troppo coinvolte dalle stelle attuali, ma sempre parte di un progetto più grande, più importante.