Ariete

Qualcuno è mosso dalle emozioni, vivendo un rapporto speciale con i desideri, con la gentilezza. Un mood incantato che non dovreste disturbare con niente.

Toro

La Luna, leggerissima, coccola la vostra Venere, rendendovi ancora più belli, empatici, interessanti. Vivete un momento fatto di gesti, di dettagli, di dolcezza.

Gemelli

Mercurio parla con Plutone riuscendo a farvi guardare oltre le apparenze, rendendo chiare certe dinamiche, alcune chimiche non sempre facili da vedere.

Cancro

Avete bisogno di fare pace con le piccole cose, con quella intimità che per voi rappresenta sempre qualcosa di importante, di vitale. Rallentate e dedicatevi ai dettagli.

Leone

Momento ideale per capire, veramente, che cosa pensano gli altri, quali idee o intenzioni li muovono, li motivano. Un tempo che vi svelerà segreti, che vi dirà cose.

Vergine

Mercurio e Plutone sono in connessione, per questo vi appariranno improvvisamente chiare certe realtà. La vostra mente è al massimo, i pensieri vanno lontano.

Bilancia

Venere, felicissima di essere nel vostro segno, si connetterà ad una Luna altrettanto leggera, molto sognatrice. Per questo percepirete bellissime sensazioni.

Scorpione

Siate rispettosi con i sogni e le illusioni innocenti di qualcuno, perché è bello vivere così, concedendosi una speranza. Non siate troppo duri o concreti, non serve.

Sagittario

Mercurio, dal vostro segno, prova ad andare oltre, cerca cioè di spiegarvi come comunicare, come esprimere idee e concetti senza sbagliare. Ascoltatevi.

Capricorno

Fidatevi di chi stavolta potrebbe essere davvero molto prezioso per il lavoro, di chi non sbaglierà aiutandovi a fare di meglio e di più. Sbagliato concentrare ogni cosa.

Acquario

Siete un segno intelligente, fatto di logica e di pensiero, per questo saprete comprendere ogni cosa. Un momento fatto apposta per riflettere, per capire e per decidere.

Pesci

Siate spettatori sorridenti di questo momento, persone mai troppo coinvolte dalle stelle attuali, ma sempre parte di un progetto più grande, più importante.