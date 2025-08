Ariete

Luna e Sole sono fatti di fuoco proprio come voi, come il vostro segno. Per questo coraggio e passione saranno ingredienti del momento, energie su cui contare.

Toro

Sarete particolarmente attenti alle persone vicine, a chi amate, a chi vi fa compagnia. Lo farete a livello pratico, dando sempre concretamente una mano.

Gemelli

Com’è nel vostro stile, dimostrerete di tenere a qualcuno dando libero sfogo alle parole, a quei discorsi che vi servono per elaborare un sentimento. Sarete loquaci.

Cancro

Nonostante Giove spinga sempre in direzione delle cose facili e fortunate, voi preferirete agire in modo preciso, prendendovi cura dei dettagli, dei singoli gesti.

Leone

Bellissimo il trigono di fuoco che unisce il vostro Sole ad una Luna avventurosa e in vena di scherzi. Per questo vivrete un momento simpatico, divertente.

Vergine

Iniziate a dare meno retta ad un Marte deciso per fare spazio, invece, ai dubbi che Mercurio retrogrado sembra accendere tra i vostri pensieri. E vi sentite più tranquilli.

Bilancia

Sentite il bisogno di dire e di esprimervi in modo passionale, deciso e più che mai convinto. Lo farete per darvi la possibilità di conquistarvi il favore di qualcuno.

Scorpione

Il Sole accende in voi la voglia e il bisogno di brillare un po’ in ambito lavorativo, di competere con certe realtà. E subito la Luna vi aiuterà a non lasciare niente al caso.

Sagittario

La Luna, dal vostro segno, attinge energia da quel Sole caldo e amico. Per questo godrete di entusiasmi facili e intensi, della voglia di fare di meglio, di mettervi alla prova.

Capricorno

Non sottovalutate una certa incertezza nel presente, una sensazione di cose sempre poco chiare, mai del tutto evidenti. Nettuno picchia duro, voi siate prudenti.

Acquario

Qualcuno, a voi vicino, sembra essere particolarmente sensibile ed emotivo, qualcosa di cui dovreste tenere conto. Siate gentili, delicatissimi, mai troppo diretti.

Pesci

Qualcosa vi convincerà a fare ogni cosa mettendoci una speciale precisione, un’attenzione unica da dedicare ai dettagli, alle piccole cose. E i risultati saranno buoni.