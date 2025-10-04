Ariete

Piccole cose e tanti dettagli sembrano rincuorarvi, vi faranno sentire migliori, più forti e capaci di tutto. Respirate questa energia, concedetevi della passione.

Toro

A volte sono proprio i sogni a mostrarci i nostri limiti, la nostra incapacità di andare oltre quei confini che, proprio noi, ci siamo fissati. Siate liberi con la mente.

Gemelli

La Luna, dalla quadratura, vi insegnerà il valore delle cose che non cambiano troppo velocemente, l’importanza di sapersi fermare, almeno per un po’, con le idee.

Cancro

Una Luna amica della vostra energia vi aiuterà a vivere bene ogni missione, ogni compito o impegno del momento. Per questo nulla vi peserà più di tanto.

Leone

Qualcuno agisce, fa e dimostra, accendendo subito in voi il confronto, nutrendo un orgoglio che fatica ad accettare, che avrebbe voglia di scommettere, di vincere.

Vergine

L’opposizione lunare vi spingerà ad avere un look tosto e deciso, ad essere assertivi e determinati nel far rispettare un’idea, un valore, una posizione. Stavolta non cedete.

Bilancia

Certi ricordi che sono riaffiorati nella vostra mente sembrano essere rivisiti e elaborati dalla logica, dalla forza cosciente. Darete una spiegazione ad ogni cosa.

Scorpione

Marte e la Luna si parlano aiutandovi a vivere un momento dalle emozioni toste e solide, un tempo in cui sorridete felici del vostro stile, delle vostre possibilità.

Sagittario

Urano sbaglia e si contraddice, qualcosa che certe paure e certi dubbi celebreranno facendo crescere, in voi, il bisogno di rinunciare o di rimandare. Non sforzatevi a fare nulla.

Capricorno

Qualcuno saprà dare forza e convinzione ai vostri sogni, sostenendovi e dandovi ragione. E sarà bellissimo poter condividere certe visioni, sentirvi parte di qualcosa di grande.

Acquario

I vostri sforzi daranno ottimi risultati. Riuscirete a fare più di quanto possiate credere o sperare, perché la forza di volontà, a volte, davvero può fare miracoli.

Pesci

La Luna, nel vostro segno, accende emozioni e desideri, aiutandovi a credere solo in ciò che vale e che ha un senso, in quelle cose che hanno qualcosa da dirvi.