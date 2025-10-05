Ariete

Vivrete emozioni che non avranno bisogno di nessuno, che vorranno solo celebrare bellezza e fortuna ma in solitaria. Non imponetevi la presenza di qualcuno.

Toro

Alcuni pensieri potrebbero frenare o condizionare la vostra capacità di immaginare, di sognare. Imparate a proteggere la fantasia, le piccole fughe della mente.

Gemelli

Sentite il bisogno di evadere da certe situazioni, di fare qualcosa di diverso e di speciale. E lo farete anche se servirà essere meno gentili o disponibili con qualcuno.

Cancro

Bellissima questa dolce Luna che dialoga con il vostro Giove, rendendo ancora più belli e più vicini certi sogni, quelle ambizioni che vi fanno sentire speciali.

Leone

Non sempre ciò che gli altri fanno ci conviene, ci piace o ci interessa. Qualcuno agisce ma voi non siete d’accordo, forse perché non va nella vostra direzione.

Vergine

La Luna, opposta, mette in discussione il vostro stile, ogni iniziativa pratica, ogni reazione. Meglio quindi prendervi una breve pausa concedendovi del sano ozio.

Bilancia

Rinunciate a fare cose brillanti, cose che si notano e che vi mettono in evidenza. Per stavolta dedicatevi invece ai dettagli, a quei compiti nascosti che hanno bisogno di voi.

Scorpione

Avete una visione diversa di certe cose, un approccio differente da quello di altre persone. Non è davvero il momento per fare progetti insieme, per immaginare qualcosa.

Sagittario

Le stelle vi promettono tanta pigrizia, la poca voglia di impegnarvi o di fare ciò che vi viene richiesto. E forse non avrebbe così senso sforzarvi per accontentare qualcuno.

Capricorno

Avete bisogno di dire e di vivere qualcosa di bello, di interessante, anche se magari va contro i vostri interessi, anche se non è così logico, così importante.

Acquario

Sarete disposti a fare tutto ciò che serve e che è importante, anche se si tratta di qualcosa di piccolo, di poco divertente, per niente brillante. Sarete pratici.

Pesci

La Luna è ancora nel vostro segno, e sembra impedirvi di incontrare gli altri, di essere completamente aperti e attenti alle persone vicine. Siete concentrati su voi stessi.