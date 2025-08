Ariete

Da questo momento Marte, il vostro pianeta abita in opposizione, sfidandovi a ricercare il giusto equilibrio con tutti, con chi amate. Siate gentili.

Toro

Una Luna fredda e giudicante si scontra con la vostra dolcissima Venere, facendovi sentire troppo lontani da certe logiche, da certe dinamiche. Ma sarà solo una sensazione.

Gemelli

Qualcuno non sarà di ottimo umore, ma voi non fatene un dramma. Cercate piuttosto di portare luce e allegria in casa, con certe situazioni, voi potete.

Cancro

Luna e Marte, in posizione non facile, sembrano mettere a soqquadro il presente. Voi non dimenticate di avere dalla vostra parte grandi fortune con Giove.

Leone

Marte si dispone in buona posizione rendendo le vostre parole e i vostri atteggiamenti molto più decisi, diretti, assertivi. Un cambio di stile che vi aiuta ad ottenere.

Vergine

Non sempre gli altri avranno come voi voglia di scherzare, di sorridere ad una giornata non sempre brillante per gli umori. Per contro Marte vi abbandona, e vi sentite tranquilli.

Bilancia

Marte entra nel vostro segno per ricordarvi dell’importanza di certe persone. Proprio adesso, quando il vostro umore non è al massimo. Cercate di sorridere.

Scorpione

Non siate troppo critici con qualcuno, finendo per smontare certe idee e per mettere in discussione un certo ottimismo. Tenete per voi certi pensieri.

Sagittario

Non siate troppo attivi e propositivi, perché molte azioni e reazioni rischiano di giocare contro di voi. Muovetevi lentamente limitando ambizioni e imprese.

Capricorno

Questa Luna nel segno rischia di farvi scontrare con troppe energie, con emozioni e progetti. Meglio non essere portatori di critiche, meglio credere in qualcosa.

Acquario

Il nuovo trigono di Marte sembra riaccendere in voi la voglia di fare qualcosa di bello, di coinvolgente. Lasciatevi conquistare da nuove passioni e da altri obiettivi.

Pesci

Non ascoltate una persona amica che stavolta sembra peccare per uno scarso ottimismo, per visioni troppo concrete e spesso difficili da condividere. Tenete alto lo spirito.