Ariete

La vera novità è Urano che, dopo anni di silenzio, si fa sentire da voi. Urano che renderà originali e imprevedibili le vostre parole, il vostro modo di fare in pubblico.

Toro

Venere e Plutone si parlano, si aprono, aiutandovi a capire oltre le apparenze, intuendo sempre qualcosa di più. Difficile mentirvi o nascondervi verità.

Gemelli

Urano abita nel vostro segno, portando con sé un bisogno speciale di cambiare, di fare cose nuove e migliori. Una sensazione che dovreste ascoltare.

Cancro

Godetevi in pace questo momento gentile, queste stelle che vi stanno vicine. Giove e il Sole sapranno infatti accendere le intenzioni migliori, le giuste ambizioni.

Leone

Saprete vivere con leggerezza e coraggio le vostre emozioni, affrontando il momento in modo tonico e deciso, mettendo in chiaro quello che volete, che cercate.

Vergine

Sembrate non accontentarvi delle solite cose, soprattutto sul lavoro e con le cose da fare. Avete voglia di risposte diverse, di conferme speciali, di altre verità.

Bilancia

Non avrete paura di conoscere certe verità, affrontando alcune situazioni, vedendoci finalmente chiaro in qualcosa. Succede perché Plutone si apre, vi parla.

Scorpione

Finalmente Urano non è più un ostacolo per il vostro modo di stare con gli altri, per la qualità delle relazioni. Finalmente ritrovate calma e serenità con certe persone.

Sagittario

La Luna vicinissima, vi aiuterà a trovare un ottimo accordo con le regole e la fantasia, così da non esagerare mai con niente, da non sbagliare mai con i modi e i tempi.

Capricorno

Qualcosa vi aiuterà ad andare d’accordo con certe persone, trovando un punto di contatto che avvicinerà i cuori. Fidatevi e non fate mai troppe domande.

Acquario

Bravissima Venere che vi aiuta a stare bene con tutto, sopportando ogni situazione, trovando un accordo con certe persone. Saprete apprezzare il momento.

Pesci

Urano entra in quadratura accendendo dubbi e domande a livello intimo, domestico, personale. Concentratevi sulle certezze, su quelle sicurezze che vi fanno sentire migliori