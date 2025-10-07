Ariete

La Luna Piena vi starà vicina, caricandovi di luce, di una chiarezza fatta apposta per giudicare, per decidere e per capire. E non avrete bisogno di spiegare.

Toro

Mercurio e Plutone litigano mettendovi di fronte alla scarsa logica di certi dubbi, convincendovi a vivere in modo più facile e disinvolto certe realtà. Rilassatevi.

Gemelli

Non sembra essere un momento troppo facile o fortunato per le relazioni, probabilmente perché coltiverete spesso dubbi e sospetti, perché nulla vi convince.

Cancro

Tempo di accettare verità e situazioni sul lavoro, di ammettere che qualcosa forse non vada come vorreste, come sarebbe necessario. Riflettete meglio.

Leone

Momento per capire, per osservare se tutti stanno facendo qualcosa con cui siete d’accordo, se condividete gli stessi valori e le stesse priorità con qualcuno.

Vergine

Plutone vi aiuta a notare meglio certe realtà nascoste, imparando a distinguere i semplici sospetti con quelle cose che devono invece essere spiegate.

Bilancia

La Luna Piena opposta vi invita a capire meglio le posizioni di qualcuno. Un cielo che vi chiede semplicemente di capire, non per forza anche di giustificare.

Scorpione

Mercurio, nel segno, discute con Plutone spingendovi ad usare sempre e solo la logica per liberarvi da sospetti che avvelenano la vostra energia. Siate obiettivi.

Sagittario

Vietato mentire o nascondere qualcosa a chi amate, perché l’attenzione degli altri sembra essere massima. Evirate le bugie, anche quelle più innocenti.

Capricorno

Chiedetevi se non state forse trascurando qualcuno o qualcosa in casa, se ci sono forse realtà che si aspettano di meglio e di più da voi. Riconnettetevi al presente.

Acquario

Forse dovreste mettere da parte dubbi e esitazioni per vivere con coraggio, e con una chiarezza assoluta, certe questioni o vicende di lavoro. La trasparenza vi premierà.

Pesci

Inutile cercare di capire o di accontentare chi non si fida, chi non ascolta credendo di avere ragione a prescindere. Lasciate che ognuno creda ciò che vuole.