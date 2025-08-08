Ariete

Si direbbe un buon momento per tutto ciò che richiede prontezza di riflessi e capacità di decidere in modo veloce, immediato. Dunque lasciate fare all’istinto.

Toro

La Luna, in quadratura, vi aiuterà ad apprezzare certe decisioni di altri, quella rapidità d’azione e di reazione che a volte manca un po’ al lento ma saggio Toro.

Gemelli

Urano, Marte e la Luna saranno energie amiche, capaci di rendere il presente facile, utile. Dunque lasciate fare alle stelle, fidandovi di tutto ciò che accade.

Cancro

Siate sempre gentili con qualcuno, dimostrando di saper apprezzare le cose che fa, il modo di gestire e di fare. Perché questo stile vi aiuterà ad ottenere ottimi risultati.

Leone

Siate Leoni, siate passionali e diretti con le persone, un modo di fare che aiuterà qualcuno a convincerci, ad ascoltare ciò che avrete da dire. Non siate timidi.

Vergine

Continuate a brillare sotto un cielo che vi concede calma, lentezza, possibilità di affrontare lentamente ogni questione. Così da poter celebrare al meglio l’estate.

Bilancia

Qualcuno sembra convincervi a vivere d’impeto il presente, lasciando che le passioni abbiano la parola, senza limitarvi, senza dare troppo peso alle regole.

Scorpione

Marte non smette di farvi affrontare con leggerezza ogni cosa, ogni sfida, rendendovi al tempo stesso allergici a tutto ciò che lega o che pesa. Impossibile accettare imposizioni.

Sagittario

Sentite, forte e chiaro, il bisogno di usare la giusta fantasia per inventarvi risposte, per risolvere problemi, per offrire soluzioni a chi ve le chiederà. Non intestarditevi.

Capricorno

Ancora Marte a sfidarvi ad essere più leggeri, meno calcolatori e sempre capaci di rispondere a tempo alle sfide del caso. Andate oltre certe paure e osate.

Acquario

La Luna, nel segno, vi aiuterà ad apprezzare tutto ciò che viene fatto e vissuto con energia, con sincera passione e voglia di vincere. Per questo vi sentirete bene.

Pesci

Godetevi una calma speciale, un modo di vivere il vostro cielo che non abbia mai fretta, che non rincorra mai nulla di importante. Fatelo sapendo di meritarvelo.