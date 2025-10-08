Ariete

Forte la tentazione di impegnarvi, di darvi da fare, ma con risultati spesso dubbi. Potreste investire troppa energia, finendo per rimanere delusi dal tutto.

Toro

Bellissimi gli aiuti celesti che vi aiuteranno a vivere buone emozioni, ma anche un ottimismo spesso importante che Giove non smetterà di regalarvi.

Gemelli

Qualcosa potrebbe farvi forse sentire troppo sospettosi, poco capaci di fidarvi delle cose del momento. Provate a capire se davvero vi serve dubitare di tutto.

Cancro

Giove, dal vostro segno, si connette a Venere provando ad aggiungere bellezza e ordine ad un’energia che non smette di farvi pensare in grande. Una piacevole sensazione.

Leone

La Luna, altissima nel vostro cielo, vi convincerà a mettere da parte strane idee e qualche passione fuori luogo per non sbagliare mai con il lavoro, con gli impegni.

Vergine

Venere, dal vostro segno, si connette ad un bellissimo Giove, regalandovi la sensazione di poter fare di meglio e di più, di potervi insomma fidare delle vostre possibilità.

Bilancia

Giove vi spingerà a fare cose importanti sul lavoro, senza mai accontentarvi, imponendovi obiettivi e risultati speciali, diversi. Dovreste mettervi alla prova.

Scorpione

Ascoltate una Luna che vi spinge a prestare particolare attenzione a tutto ciò che gli altri fanno e pensano, perché davvero è importante collaborare, fare cose insieme.

Sagittario

Sarà un momento speciale per fare e per agire, un tempo che vi concederà insomma la giusta precisione per scegliere, per non commettere errori. Funzionate.

Capricorno

Tanti i pianeti che vi sostengono, che vi consentiranno di collaborare, di farvi forti di aiuti e di visioni. Non rimandate, non rinunciate a niente, fatelo adesso.

Acquario

Forse dovreste accettare alcune realtà in nome di un’armonia che conta, di quella convivenza che ha bisogno anche di fiducia, di intesa e di sostegno reciproco.

Pesci

Giove e Venere, i vostri pianeti preferiti, sono connessi, per questo vivete un’energia unica, speciale, quasi perfetta. Niente sembra spaventarvi, nulla vi fermerà.