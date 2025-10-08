Ariete
Forte la tentazione di impegnarvi, di darvi da fare, ma con risultati spesso dubbi. Potreste investire troppa energia, finendo per rimanere delusi dal tutto.
Toro
Bellissimi gli aiuti celesti che vi aiuteranno a vivere buone emozioni, ma anche un ottimismo spesso importante che Giove non smetterà di regalarvi.
Gemelli
Qualcosa potrebbe farvi forse sentire troppo sospettosi, poco capaci di fidarvi delle cose del momento. Provate a capire se davvero vi serve dubitare di tutto.
Cancro
Giove, dal vostro segno, si connette a Venere provando ad aggiungere bellezza e ordine ad un’energia che non smette di farvi pensare in grande. Una piacevole sensazione.
Leone
La Luna, altissima nel vostro cielo, vi convincerà a mettere da parte strane idee e qualche passione fuori luogo per non sbagliare mai con il lavoro, con gli impegni.
Vergine
Venere, dal vostro segno, si connette ad un bellissimo Giove, regalandovi la sensazione di poter fare di meglio e di più, di potervi insomma fidare delle vostre possibilità.
Bilancia
Giove vi spingerà a fare cose importanti sul lavoro, senza mai accontentarvi, imponendovi obiettivi e risultati speciali, diversi. Dovreste mettervi alla prova.
Scorpione
Ascoltate una Luna che vi spinge a prestare particolare attenzione a tutto ciò che gli altri fanno e pensano, perché davvero è importante collaborare, fare cose insieme.
Sagittario
Sarà un momento speciale per fare e per agire, un tempo che vi concederà insomma la giusta precisione per scegliere, per non commettere errori. Funzionate.
Capricorno
Tanti i pianeti che vi sostengono, che vi consentiranno di collaborare, di farvi forti di aiuti e di visioni. Non rimandate, non rinunciate a niente, fatelo adesso.
Acquario
Forse dovreste accettare alcune realtà in nome di un’armonia che conta, di quella convivenza che ha bisogno anche di fiducia, di intesa e di sostegno reciproco.
Pesci
Giove e Venere, i vostri pianeti preferiti, sono connessi, per questo vivete un’energia unica, speciale, quasi perfetta. Niente sembra spaventarvi, nulla vi fermerà.