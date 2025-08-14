Ariete 21/3 — 20/4

Amare e incontrare persone diventa per te un esercizio sempre meno facile e più complicato. Succede perché Marte e Venere proveranno a ostacolare le tue intese estive, obbligandoti ad aspettare che qualcuno cambi idea. Stavolta non sei tu a decidere.

Toro 21/4 — 21/5

Crescono lentamente le tue energie, la tua voglia di vivere cose uniche per celebrare l’estate con i suoi progetti e ambizioni. Diventa anche più facile intuire che cosa gli altri si aspettano da te, rendendo logiche e facili le intese.Vivi e non pensare troppo.

Gemelli 22/5 — 21/6

Mercurio diventa teso e nervoso, e fatica a scegliere il momento giusto per parlare. Ma forse va bene così. Intanto dovrai investire più energia nelle cose di casa, disturbando la leggerezza estiva per prenderti cura di ciò che ti circonda. Per fortuna Urano tiene alta l’energia.

Cancro 22/6 — 22/7

Finalmente hai la possibilità di esprimerti sapendo di essere capita e ascoltata,di fare quelle cose che hanno un senso e che gli altri apprezzano. Ritrovi, insomma, una certa sintonia con tutti, forse perché ti muovi proprio come loro si aspettano.

Leone 23/7 — 22/8

Lentamente le tue forze vitali si affievoliscono, mentre il Sole si allontana piano piano, spingendoti a essere più concreta e a fare qualcosa d’importante, anche se è estate. Ma Urano ti vede piuttosto insofferente, poco disposta a rinunciare al relax.

Vergine 23/8 — 22/9

Comincia il tuo tempo, la stagione che ti somiglia, fatta di energie che la pensano come te. Subito la Luna Nuova ti darà ragione, aiutandoti a trovare la giusta convinzione per non smarrire idee e propositi mentre sei in vacanza. Inizi a pensare a certi appuntamenti

Bilancia 23/9 — 22/10

Finalmente Venere si accorge di te, dei tuoi sogni e delle ambizioni che in estate si fanno luminose. Saprai accettare regole e impegni senza fatica, avrai voglia di chiedere ciò che gli altri non ti dicono. Tutto funziona perché nulla ti pesa e niente ti infastidisce.

Scorpione 23/10 — 21/11

Questa Luna estiva sembra darti la possibilità di incontrare nuove persone e stringere amicizie chenon ti aspetti. Quindi vai oltre certe persone e sentiti libera di stare con chi vuoi, per rendere ogni momento interessante e per non sprecare il tuo tempo.

Sagittario 22/11 — 21/12

Prima di reagire, sfidando la tua passione, aspetta che Venere ti regalila grazia e le buone maniere necessarie, così da non commettere errori. Non entrare in competizione, accetta invece diversi stili e altre velocità. Davvero non c’è bisogno di sentirti la migliore.di Stefano Vighi Ha due passioni:l’astrologia e i social.I suoi racconti dellozodiaco sono anchesul nostro Instagram.

Capricorno 22/12 — 20/1

Grazie alla nuova amicizia del Sole e della Luna, potrai forse prenderti qualche rivincita su quei pianeti che ti sfidano ancora a sorridere. Vola alto, dando importanza solo a ciò che davvero ne ha. Nel frattempo, lascia che qualcun altro si occupi delle questioni pratiche.

Acquario 21/1 — 19/2

Lentamente la situazione si farà più leggera e sostenibile. Ti sentirai infatti molto meno obbligata a dimostrare qualcosa e più disposta ad accettare che qualcuno agisca anche senza di te. Guadagni energia e la voglia di pensare un po’ a te stessa, di volerti bene.

Pesci 20/2 — 20/3

Fino al 22 potrai ancora contare su stelle generose, su quella bellezza che ti ha accompagnato per tutta l’estate. Poi Sole e Luna riporteranno la tua attenzione su qualcuno che forse davi per scontato e Venere renderà meno semplice amare. Impegnati col cuore.