Ariete 21/3 — 20/4

Attorno a te ci sono persone pronte ad agire e a scegliere, ma le loro decisioni non sempre ti infondono fiducia o ottimismo. Per questo hai bisogno di prenderti un momento per riflettere e capire quali saranno le tue prossime mosse. Senza fretta, con calma.

Toro 21/4 — 21/5

È difficile resistere al richiamo di Marte, che ti invita a dialogare sinceramente con chi ami, lasciando aperta ogni porta e cogliendo ogni occasione per agire e comprendere meglio. È il momento di affrontare con coraggio ciò che va chiarito o migliorato.

Gemelli 22/5 — 21/6

Qualcuno sembra cambiare idea, rinunciando a qualcosa di importante. Tu, invece, lascia che la tua fantasia ti guidi per trovare un’altra strada, anche da sola, perché ne vale davvero la pena. Sai bene che c’è sempre una soluzione, un’altra possibilità da cogliere.

Cancro 22/6 — 22/7

Giove è un pianeta che ci spinge a credere di potercela fare senza troppa fatica, ma a volte serve davvero uno sforzo in più. Non dare nulla per scontato: concentrati, impegnati, così non sprecherai opportunità e non rischierai di apparire superficiale.

Leone 23/7 — 22/8

Hai meno voglia di credere in qualcosa di speciale, per questo senti il bisogno di provarci di nuovo ma con intenzioni diverse. Cambia il tuo approccio verso tutto ciò che conta davvero, facendo piccole correzioni che potranno portarti fortuna.

Vergine 23/8 — 22/9

Nettuno torna in opposizione, rendendo poco chiari alcuni rapporti e certe connessioni. Eppure non ti arrendi: vuoi dare un senso a tutto, senza lasciare troppe cose al caso. Sei abbastanza reattiva da non voler rinunciare a nulla.

Bilancia 23/9 — 22/10

La Luna decide di ripartire da te, dai tuoi modi e dalle tue preferenze, dandoti l’occasione di trasformare certe dinamiche in qualcosa di più grazioso e delicato. Nel frattempo, Nettuno interrompe la sua opposizione, quindi sentirai meno bisogno di precisione e puntualità.

Scorpione 23/10 — 21/11

La tua capacità di pensare con chiarezza si combina con la tua energia: così ogni sforzo diventa utile e preciso. Ti muovi subito con la giusta determinazione, senza distrarti, senza rinunciare a raggiungere i tuoi obiettivi e a ottenere ciò che desideri.

Sagittario 22/11 — 21/12

Hai voglia e bisogno di ritrovare chiarezza, di credere che ciò che fai abbia davvero un senso. È il momento di lasciare andare i sogni impossibili per dedicarti a una concretezza sana e costruttiva: così ti avvicinerai alla fortuna reale, quella che ti puoi davvero permettere.

Capricorno 22/12 — 20/1

Questo cielo ti ridà entusiasmo e voglia di ricominciare, di credere in una promessa. Per riuscirci, devi imparare a fidarti di più di te stessa e delle tue possibilità, aggiungendo un po’ di ottimismo e speranza: ti aiuteranno a vivere ogni situazione con più leggerezza e sicurezza.

Acquario 21/1 — 19/2

Qualcuno rinuncia a un progetto, ma tu hai le stelle dalla tua parte per non mollare e restare decisa. Marte e Mercurio ti danno il coraggio di affrontare tutto con determinazione. Niente può farti rinunciare a ciò che ami e a ciò che desideri davvero.

Pesci 20/2 — 20/3

Nettuno mette in discussione alcune certezze che avevi costruito in estate. Per fortuna, però, qualcuno ti sosterrà, aiutandoti a non cedere alle illusioni e a capire cosa conta davvero. Funzioni perché resti obiettiva e sai prendere decisioni giuste per te stessa.