Ariete 21/3 — 20/4

La Luna Piena illumina il tuo segno, rendendoti capace di guardare oltre le apparenze e di giudicare anche ciò che si nasconde o che non dice il vero. Dovrai però accettare che qualcuno continui a illudersi, credendo a ciò che ama. Parla chiaro solo se necessario.

Toro 21/4 — 21/5

La nuova opposizione di Mercurio è un forte invito parola, allo scambio e al chiarimento. Diventa difficile trattenere pensieri e sentimenti, e non c’è motivo di tacere. Giove, intanto, ti sostiene sempre con la sua incrollabile fiducia nelle stelle.

Gemelli 22/5 — 21/6

Mercurio cambia posizione rendendoti meno distratta e più attenta a certe responsabilità, alle esigenze del momento. Non prendere però troppo sul serio alcune situazioni, per non deludere chi invece continua a sorridere e a scherzare

Cancro 22/6 — 22/7

Per una volta ottimismo e oncretezza sembrano poter convivere, rendendo più facile sognare, muoversi e agire in modo sicuro e consapevole. Ti sarà chiaro che, per funzionare, non devi rinunciare: puoi benissimo divertirti mentre fai tutto ciò che serve.

Leone 23/7 — 22/8

Questo cielo ti invita a rallentare, a considerare meglio alcune verità, a rispettare tutto ciò che ha un valore e uno scopo. Forse uno stile poco glam, che però ti aiuta a fare la cosa giusta e a non sbagliare mai con il destino. Sorridi e (re)agisci.

Vergine 23/8 — 22/9

Migliora la tua attitudine verso la parola, soprattutto rispetto ai discorsi che sanno avere sempre ragione facendo luce sulle solite verità. Ti piacerà comportarti in modo logico, lasciando che siano gli altri a credere ancora nelle promesse nutrite solo di futuro.

Bilancia 23/9 — 22/10

Di fronte a decisioni e prese di posizione da parte di qualcuno, potresti essere tentata di reagire smettendo di discutere. Credendo che, in fondo, tutto andrà bene e che ogni problema si risolverà. Vestiti di fiducia: il destino poi ti coccolerà davvero.

Scorpione 23/10 — 21/11

Mercurio arriva nel tuo segno facendo compagnia a Marte, aggiungendo logica a un’energia che già funziona e si fa sentire in modo chiaro. Per questo ti ritroverai spesso a fare la parte di chi ha capito, di chi lascia agli altri le intenzioni, nutrendoti di realtà.

Sagittario 22/11 — 21/12

Questa Luna si diverte convincendoti a vivere qualcosa di bello, di speciale. E tu dovrai farlo anche da sola, se qualcuno non avrà voglia di condividere con te queste passioni. Non devi rinunciare a nulla e non hai bisogno di convincere nessuno.

Capricorno 22/12 — 20/1

Saprai capire e motivare chi ha bisogno di credere in un’idea o in un’iniziativa, anche quando non ti senti del tutto d’accordo con certe speranze. Perché conosci il valore dei sogni e dell’avere sempre un progetto a portata di vita. Sii generosa.

Acquario 21/1 — 19/2

È arrivato il momento di capire meglio come funziona il lavoro, che cosa muove equilibri e dinamiche pratiche. Per questo sarai piuttosto chiara con capi e colleghi, mettendo in luce ogni verità, bisogno e problema. Una decisione pulita, che ti fa onore.

Pesci 20/2 — 20/3

Il mood del cuore migliora e si illumina grazie a certi pianeti. Mercurio diventa amico, garantendoti intese e nuove complicità con chi ami. Giove, invece, si carica di bellezza e seduzione, che ti faranno sentire migliore e ti avvicineranno a ogni cosa. Incanto.