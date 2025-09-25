Ariete 21/3 — 20/4

Non sempre riuscirai a trasferire a chi ami le tue idee, le tue impressioni, persino quegli entusiasmi di cui vai fiera. Forse perché c’è ancora bisogno di migliorare, di capire la tua direzione, perfezionando il destino. Non avere fretta di raccontarti.

Toro 21/4 — 21/5

Per poter coltivare davvero passioni autentiche, devi saper mettere da parte le paure, quei dettagli che sono figli delle incertezze. Non serve spiegare ogni cosa, né dimostrare perché credi in qualcuno o in qualcosa: lascia alle stelle il compito di stupire.

Gemelli 22/5 — 21/6

Il tuo segno è fatto soprattutto di fantasia, di un’immaginazione che non si ferma di fronte a niente. Le stelle, però, si aspettano da te un gesto di concretezza: non è il momento di inventare nulla di speciale, scegli piuttosto la migliore normalità.

Cancro 22/6 — 22/7

Giove, nel tuo segno, è troppo forte e potente per fermarsi davanti alle piccole cose. Per questo dovrai spiegare a qualcuno perché non rinunci e continui a pensare in grande. Non sei tu quella che dovrebbe cambiare idea, non lasciarti ingannare.

Leone 23/7 — 22/8

Sole e Mercurio non smettono di accendere in te parole e discorsi, qualcosa a cui non vuoi rinunciare. Accetta però che esistano cose che hanno bisogno di più silenzio, che funzionano meglio se non vengono annunciate. Un po’ di privacy davvero ti aiuterà.

Vergine 23/8 — 22/9

Non aspettarti troppi aiuti o incoraggiamenti da parte delle persone su cui dovresti poter contare. Scegli, invece, di fare da sola, certa che funzionerai. Nessun sostegno o conferma per ora, ma poi ti sentirai fiera di ciò che hai fatto. Autonomamente.

Bilancia 23/9 — 22/10

A volte ti piace raccontare ciò che ti rende felice, condividendo gli entusiasmi e le passioni che ti fanno sentire serena. Ma stavolta sarà il silenzio a portarti fortuna: meglio quindi meditare e tacere, almeno per un po’. Non è il momento delle dichiarazioni.

Scorpione 23/10 — 21/11

Marte e Giove sono sempre dalla tua parte: questo ti basta per non avere paura di niente e per regalarti finalmente il lusso di fare come vuoi. Inutile complicarti il presente con dubbi che non servono, prova ad accettare certe fortune senza chiederti il perché.

Sagittario 22/11 — 21/12

Attenta agli amori di fine mese, a tutte quelle situazioni che non sempre ti faranno sentire al massimo. Abituati al fatto che altri possano aver bisogno di conferme e di spiegazioni, anche quando ti sembrano inutili o fuori luogo. Poi Giove ti spiegherà perché avevi ragione.

Capricorno 22/12 — 20/1

Ci sono cose che davvero non possono essere spiegate, che meritano solo fiducia e amore per il destino. Mercurio ti farà mille domande, tu però agisci con sicurezza, osserva e apprezza quello che gli altri sapranno fare. Dimostra che sai fidarti delle promesse.

Acquario 21/1 — 19/2

Non sei fatta per le piccole cose, per quei gesti che non parlano di grandi progetti o fortune importanti. Eppure, per poter dare il giusto valore a tutto, dovrai partire proprio dai dettagli, accettando di occuparti anche di ciò che non ti piace troppo.

Pesci 20/2 — 20/3

Giove e Mercurio litigano, mettendo le tue idee a confronto con il modo di pensare e di credere di qualcuno a te vicino. La grande forza del tuo pianeta suggerisce però che sarai tu ad avere ragione, che sei quella che la fortuna sceglierà di abbracciare.