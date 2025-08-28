Ariete 21/3 — 20/4

Saturno torna indietro, forse per darti il tempo di prepararti ai veri impegni, a quelle responsabilità che in autunno si faranno più leggere. Usa questa pausa per pianificare meglio le prossime mosse e non farti sorprendere dal ritorno di certe situazioni.

Toro 21/4 — 21/5

Mercurio diventa il tuo migliore alleato: l’energia giusta che ti aiuta a evitare gli eccessi in questo inizio mese. Usa solo la testa, mettici logica e buon senso, perché ti porterà fortuna. Niente fretta e tutta la calma che ti contraddistingue. Difficile sbagliarti.

Gemelli 22/5 — 21/6

Urano e Mercurio agitano questo cambio di mese, rendendoti a tratti insofferente, ma sicuramente anche più consapevole di situazioni che meritano attenzione e cura. Non reagire d’impulso e rifletti prima di muoverti. Qualcuno ti osserva.

Cancro 22/6 — 22/7

Le tue intese personali migliorano. Succede perché Mercurio migliora le tue parole e i tuoi gesti, mentre Saturno si fa nuovamente amico, riaccendendo l’empatia con chi sai tu. Grande occasione per fare chiarezza e inventarti le convivenze d’autunno.

Leone 23/7 — 22/8

La fine delle vacanze potrebbe renderti meno disposta a condividere i tuoi spazi, più bisognosa di silenzi e di un po’ di privacy. Dunque non importi situazioni molto social, evita le persone che chiedono troppo e non ti fanno riflettere.

Vergine 23/8 — 22/9

Settembre inizia con il botto: Mercurio ti rende lucida e precisa, sempre pronta a rispondere a chi ti chiede e a chi ti cerca. Saturno, invece, torna in opposizione, ricordandoti ciò che avevi messo da parte in estate. Fidati, ce la farai.

Bilancia 23/9 — 22/10

Urano ti convince che puoi benissimo gestire e controllare ogni cosa, che gli imprevisti non sono poi così imprevedibili e che, con un tocco di attenzione, saprai evitare problemi e complicazioni. Cresce un’intima sensazione di leggerezza.

Scorpione 23/10 — 21/11

Mercurio smette di esagerare con le idee, facendoti ritrovare una buona intesa con i pensieri del momento. Ora capisci veramente di che cosa hai bisogno, puoi fidarti delle tue intuizioni e della tua immaginazione. Proietta in avanti i tuoi progetti, non stare ferma.

Sagittario 22/11 — 21/12

Mercurio e Saturno ti riguardanoda vicino, mettendoti di fronte a piccole responsabilità e al bisognodi provvedere a qualcosa o aqualcuno che non può aspettare. Impara ad agire, senza però cedere allo stress e senza esagerare con il senso del dovere.

Capricorno 22/12 — 20/1

Questa settimana ti piace perché ti permette di vivere meglio ogni cosa. Mercurio sostiene la tua intelligenza, mentre Saturno ti aiuta a credere nelle rinunce e in quelle pause necessarie per fare ordine e poi ripartire. Amerai questa prudenza che non sbaglia.

Acquario 21/1 — 19/2

Ti divertirai a rivedere modi di agire e di fare, inventando nuovi impegni, immaginando sistemi diversi per gestire le cose del momento. Intanto Mercurio spegne l’urgenza di dire e condividere tutto, convincendoti che gli altri ce la possano fare da soli.

Pesci 20/2 — 20/3

Saturno torna tra le tue stelle, riportando all’attualità vecchi doveri e situazioni di cui forse non hai voglia. Il cielo sembra chiederti ancora uno sforzo dopo la pausa estiva: meglio fare tutto ciò che serve ora, per poi non pensarci più. Scendi a patti con il cielo.