Ariete 21/3 — 20/4

Il consiglio delle stelle? Non sottovalutare nessuno, dai sempre retta e importanza a chi sceglie di parlarti. Fallo perché Marte entra in opposizione, rendendoti molto più sensibile agli altri e meno capace di fare da sola. Gioca d’anticipo per non sbagliare.

Toro 21/4 — 21/5

L’estate inizia a fare sul serio e ti espone un po’ di più alla seduzione, decisa a lasciare spazio alle tentazioni. Venere gioca a tuo favore, rendendoti lucida e tosta mentre conquisti ciò che ti piace. Non hai tempo da perdere con chi non si decide.

Gemelli 22/5 — 21/6

Non avere mai paura di ammettere i tuoi limiti o le tue debolezze, perché sarà proprio la spontaneità a sedurre chi ti sta vicino. Di’ quello che senti, in attesa che Marte ricarichi la tua energia e quelle passioni che flirtano volentieri con il tempo estivo.

Cancro 22/6 — 22/7

L’estate fa davvero rima con dolcezza, con la voglia di cose semplici e belle che sanno fare la differenza. Ci penserà Venere, nel tuo segno, a regalarti le sfumature giuste per vivere il momento senza sbagliare, abbracciando felice queste stelle che ti vogliono bene.

Leone 23/7 — 22/8

Accetta le solite contraddizioni di Mercurio: non fidarti di quello che sembra, né di chi tace la verità. Fai chiarezza in te stessa prima di reagire, altrimenti rischi di usare la tua energia nel modo sbagliato. Vietato esagerare.

Vergine 23/8 — 22/9

L’estate ti concede una pausa, un momento facile e tranquillo, protetto da certe tensioni e da strane energie. Misuri la distanza che ti separa dalla perfezione, per poi smettere di combattere, allontanando Marte e le pulsioni che non riesci a controllare.

Bilancia 23/9 — 22/10

Venere entra in quadratura, rendendoti subito la vera protagonista del momento, colei che decide cosa è meglio e quale verità conta davvero. E con Marte in arrivo nel tuo segno, gli altri si fideranno di te. Sentiti responsabile per chi ami, per chi ti ascolta.

Scorpione 23/10 — 21/11

Proprio quando sembra arrivare il momento della verità per certe questioni, ecco che Venere ti dimostra la sua amicizia sincera, aiutandoti a contare sulla complicità di qualcuno. Fidati degli altri, anche quando saranno critici su qualcosa. Smetti di parlare e ascolta.

Sagittario 22/11 — 21/12

Venere non ti chiede più gentilezze a vanvera, finalmente smette di importi quelle buone maniere che ti stancano. Insomma, puoi tornare a essere spontanea, coraggiosa nelle tue scelte e nelle tue preferenze. Ascolta Marte, che accende una nuova energia tra i tuoi pensieri.

Capricorno 22/12 — 20/1

Agosto ti sfida già a dimostrare la parte migliore di te stessa, senza inciampare in inutili questioni di principio o in giudizi che stonano. Indossa una certa flessibilità, accettando di essere gentile anche quando non ne sei del tutto convinta. Senza fretta di fare.

Acquario 21/1 — 19/2

L’estate ha voglia di parlare, di mettere in chiaro tutto ciò che finora si è confuso. Sarà un momento fatto di sincerità, di un’onestà che si impone con forza, di verità che non ammettono compromessi. Punta alla concretezza, a quelle cose che si spiegano da sé.

Pesci 20/2 — 20/3

L’energia migliora, si fa più colorata, abbandonando fatiche e passioni fuori tema. Smetti di ascoltare Marte per farti gentilissima, sempre adatta a quelle occasioni che, specie in estate, ti guardano e ti giudicano. Punta su una socialità che ti valorizzi.