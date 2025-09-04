Ariete 21/3 — 20/4

Meglio non esagerare con le maniere forti: uno stile troppo diretto e disinibito rischia di andare contro i tuoi interessi. Prova a considerare anche certe regole, quella necessità di gentilezza che forse non condividi ma che ti serve. Sii prudente, almeno un po’.

Toro 21/4 — 21/5

Pazienza se qualcuno rinuncia a un sogno, a un’occasione in cui tu, invece, continui a credere.La Luna ti aiuterà a vedere le possibilità della fortuna, per non smettere di inseguire i destini. Scegli di fare da sola, lasciando gli altri liberi, liberissimi.

Gemelli 22/5 — 21/6

Urano si inceppa, si ferma, e improvvisamente non senti più il bisogno di cambiare certe realtà. Né ti aiuterà la pigrizia di qualcuno che non ha voglia di prendere l’iniziativa. Fermati e pensa, per provare a capire come arrivare dove vorresti essere.

Cancro 22/6 — 22/7

Ogni tanto le tue paure ti bloccano, fermano e rallentano anche i migliori propositi. Ma sei fatta così, di sensazioni. E allora aspetta che una grande Luna ti mostri perché puoi farcela e ti convinca a non rinunciare a qualcosa di bello. Ascolta il cielo.

Leone 23/7 — 22/8

Ha sicuramente ragione Venere che, dal tuo segno, predica e raccomanda solo le buone maniere. Pensieri e progetti si fanno meno ambiziosi e tutto ritrova una dimensione facile, normale. Nessuna noia o rinuncia, tu però cura lo stile andandoci piano.

Vergine 23/8 — 22/9

Ora che Mercurio ha scelto di farti compagnia con la sua logica a prova di cielo, diventa molto più facile capire come certi modi e certe ansie siano del tutto inutili e fuori luogo. Decidi di rientrare con calma, ascoltando gli altri, rispettando i giusti tempi.

Bilancia 23/9 — 22/10

Tutto ricomincia, riprende, accendendo in te passioni e desideri. Fai però attenzione a chi, forse per debolezza, proverà a convincerti che devi rinunciare o che non puoi permetterti qualcosa che ami. Errore: fai ciò che senti e non ascoltare.

Scorpione 23/10 — 21/11

Stranamente, proprio ora che sei sulla soglia dell’autunno, le stelle vorrebbero convincerti a godere, a divertirti e a smettere di inseguire certe ambizioni. Avrai voglia di cose facili, semplici, che non facciano rumore. Per una volta, decidi di accontentarti.

Sagittario 22/11 — 21/12

La Luna ti spinge a vivere meglio la dimensione intima e personale, mettendo da parte quelle tensioni o passioni che non rispettano i tuoi tempi e il tuo stile. Rallenta con le pretese, ascolta te stessa e vivi da vicino qualcosa che ti appartiene. Respira dolcezza.

Capricorno 22/12 — 20/1

Fai attenzione a Marte e a quel modo di fare forse troppo diretto e deciso: rischia di non farti apprezzare certe realtà e di impedirti di vedere la bellezza nelle persone. Dovrai muoverti con lentezza, rispettando le maniere e adattandoti alle emozioni di tutti.

Acquario 21/1 — 19/2

Scegli la normalità, quello stile sobrio e genuino che ti aiuterà a non sbagliare, a non allontanarti troppo da ciò che ti serve veramente. Fai tacere l’insofferenza di Urano e votati al fare concreto, accettando ogni cosa, ma con consapevolezza.

Pesci 20/2 — 20/3

Ora che Urano tace con la sua fretta da cambiamento, puoi ascoltare davvero la Luna Piena, vicinissima, che ti invita a riflettere e a capire meglio dove sei arrivata. Prenditi un attimo, lasciando fuori la fretta e la premura, dicendo “no” a chi esige o urla.