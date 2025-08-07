Ariete 21/3 — 20/4

Marte, dall’opposizione, crea mille tensioni, mettendo in discussione tutto ciò che non funziona e che non dice la verità. Tu però ricordati che sei in vacanza, che non è il momento dell’orgoglio. Prendi esempio da chi vive solo di cortesia e di dolcezza interiore.

Toro 21/4 — 21/5

Nessuno si muove come te, in un modo tanto armonioso, gentile e seducente. Un look liquido che farà strage e che ti renderà un piccolo esempio per chi, forse, non riesce a distaccarsi da paure e preoccupazioni. Accetta di essere la migliore del momento.

Gemelli 22/5 — 21/6

Senti di poterti permettere di più, che non è davvero il caso di limitarti o impedirti di fare qualcosa a cui tieni. E hai ragione. Anche perché Mercurio riparte, migliorando ogni parola e aiutandoti a condividere le tue idee migliori. Torna la luce nel tuo presente.

Cancro 22/6 — 22/7

Da una parte c’è Marte, che ti fa sentire distratta e poco concentrata sui grandi interrogativi del destino. Dall’altra, il bellissimo Giove che, insieme a Venere, ti tranquillizza promettendo risposte e soluzioni per ogni problema. Facile ascoltare chi ti fa stare bene.

Leone 23/7 — 22/8

Lasciati sedurre dalla sincerità di qualcuno, dalle parole chiare e precise di chi ti parla. Incantati con chi fa luce, perché Mercurio riparte dal tuo segno, rimettendo in moto quelle logiche che si erano fermate. L’estate ti sorprenderà con risposte brillanti.

Vergine 23/8 — 22/9

Devi ritrovare un senso e una motivazione per ciò che dici e che fai, ricordando però che chi ti è vicino ha un profondo bisogno di bellezza, di una dolcezza che non si trattiene, capace di colorare l’estate. Vestiti d’amore, di intenzioni che profumano di buono.

Bilancia 23/9 — 22/10

Marte cammina nel tuo segno, mettendoti spesso in contatto con persone polemiche, sempre pronte a evidenziare limiti e difetti, incapaci di accettare certe debolezze. Ma tu, grazie a Giove, sarai in vena di accogliere e di non dare peso a niente, per stare bene.

Scorpione 23/10 — 21/11

La tua estate non vuole essere banale o scontata, né fatta di cose troppo facili. Per questo ti divertirai a capire, a movimentare il presente, a cercare risposte e verità alternative. E, per riuscirci, dovrai mettere in discussione certi equilibri. Il coraggio non ti manca.

Sagittario 22/11 — 21/12

Dovresti fidarti degli altri, di ciò che ti dicono e promettono, perché questa volta manterranno la parola. Mercurio riparte, regalandoti quella serenità che ti permette di vivere solo il meglio di ogni occasione. Goditi un tempo lento, ma sicuro e gentile.

Capricorno 22/12 — 20/1

Sei proprio sicura di non poter rinunciare a certe preoccupazioni pratiche, nemmeno ora che l’estate è al suo massimo? Provaci, anche solo per un momento, mettendo da parte quella tensione che, per colpa di Marte, non sa prendersi una pausa. Indossa bellezza, dolcezza.

Acquario 21/1 — 19/2

Usa la luce intelligente di una Luna vicina che ti spiegherà perché non serve essere impulsiva, né muoverti in modo troppo veloce o deciso. Rispetta l’estate e la sua gentilezza, rifugiandoti in qualcosa di delicato. Per non esagerare mai con niente.

Pesci 20/2 — 20/3

Venere e Giove si uniscono nella tua casa delle cose belle, di quel divertimento estivo che flirta con il piacere. Subito convincerai gli altri a seguirti e a fare come te. Mercurio intanto riparte, ridandoti la possibilità di stringere abbracci con chi ami. Vai forte.