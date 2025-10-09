Ariete 21/3 — 20/4

Fai attenzione a chi non è del tutto d’accordo con te su questioni pratiche o professionali. Non sottovalutare nessuno, per evitare di dover poi spiegare o difendere le tue posizioni. Coltiva un dialogo costruttivo, che favorisca la collaborazione

Toro 21/4 — 21/5

Hai bisogno di prenderti una pausa da chi ti chiede risposte o soluzioni, da chi si aspetta sempre qualcosa di speciale da te. Impara a riconoscere quei momenti in cui puoi dire di no, scegliendo cosa è davvero importante, così da non sprecare la tua energia.

Gemelli 22/5 — 21/6

Se Mercurio ti rende attenta e sensibile alle piccole cose che richiedono la tua cura, ecco che la nuova amicizia di Venere saprà invece regalarti bellezza, piacere e cordialità. La tua energia migliora, i tuoi pensieri si colorano. È tempo di sperare.

Cancro 22/6 — 22/7

Questi pianeti ti donano una grazia e una gentilezza davvero uniche, perciò il tuo stile potrebbe stridere un po’ con quello di chi si muove in modo meno deciso. Decidi però di dare meno importanza alla forma e concentrati su ciò che serve davvero.

Leone 23/7 — 22/8

Non affrontare di petto una questione di principio: rischieresti di scontrarti con qualcuno e di trasformare tutto in una competizione. Scegli invece il dialogo e il compromesso, così da non sprecare opportunità e continuare a fare bene, a funzionare al meglio.

Vergine 23/8 — 22/9

Venere ti abbandona dandoti la sensazione di essere molto più concreta, capace di fare ciò che serve senza aspettare troppo e senza assecondare i capricci del cuore. Ritrovi prontezza, voglia di fare e la capacità di dare il massimo e il meglio.

Bilancia 23/9 — 22/10

Non c’è niente di meglio, per te, di una bellissima Venere che decide di starti vicino, regalandoti la luce giusta per amare, sedurre ed essere sempre apprezzata. Venere ti porta anche una nuova consapevolezza, facendo così tacere i dubbi di Plutone.

Scorpione 23/10 — 21/11

Mentre Marte e Mercurio ti rendono veloce, decisa e molto espressiva, ecco che qualcuno intorno a te sembra prendersi una pausa per capire meglio, per decidere a cosa obbedire e quali proposte accettare. Lascia il giusto spazio a chi ha bisogno di riflettere.

Sagittario 22/11 — 21/12

Giove ti spinge a essere generosa con chi ha bisogno, sempre aperta a nuove possibilità di scambio e collaborazione. Ora Venere ti aiuta a credere, per davvero, nell’amicizia e in tutti quei rapporti che ti arricchiscono e fanno bene all’anima. Celebra la giusta socialità.

Capricorno 22/12 — 20/1

Alcune questioni di lavoro sembrano tornare attuali, reclamando una chiarezza che forse avevi un po’ messo da parte. Preparati a fare un piccolo sforzo per migliorare la tua attitudine verso il dovere, così da sentirti a posto con tutto e, alla fine, davvero la migliore.

Acquario 21/1 — 19/2

Decidi di convincere qualcuno con i fatti, dimostrando concretamente quello che pensi e ciò che realmente provi. In questo modo potrai ristabilire una certa armonia tra te e le persone importanti. È una questione di intese, da rafforzare, e di empatie, da coltivare

Pesci 20/2 — 20/3

Non devi più essere dolcissima o disponibile con tutti, perché Venere ti lascia libera di scegliere. Per questo potrai concentrarti sulle cose che ami, muovendoti con naturalezza, lasciando che tutto si esprima come deve. Una bellissima sensazione di leggerezza