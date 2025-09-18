Ariete 21/3 — 20/4

Ci sono momenti fatti per il riscatto, per poterti sentire davvero più forte e per ricordare a qualcuno che avevi ragione. Marte smette di metterti in discussione, mentre Mercurio ti aiuta a parlare in modo speciale, convincendo sempre chi ti ascolta.

Toro 21/4 — 21/5

Se Marte ha deciso di sfidarti, rendendo più intense le tue relazioni, ecco che Venere e il novilunio sapranno invece aiutarti a capire cosa serve veramente per andare d’accordo. Non sentirti in dovere di dimostrare nulla: non devi giustificarti, vai bene così.

Gemelli 22/5 — 21/6

La tua energia si rilassa e si fa molto più distesa, capace di accogliere anche le cose che sembrano meno intense, quelle che rischiano di annoiare. Accetta di rallentare: lo farai in modo consapevole, vivendo meglio tutto ciò che merita lentezza.

Cancro 22/6 — 22/7

Con queste stelle a favore, dipenderà solo da te la sintonia con certe persone. Marte aggiunge energia e passione al presente, mentre Venere ti rende simpatica, gentile, quasi irresistibile. Sfrutta il momento per arrivare al punto, non accontentarti.

Leone 23/7 — 22/8

Perdi l’amicizia di Venere, perdi quella dolcezza che ti è stata vicina per un po’. Attenta, dunque, a non entrare troppo facilmente in certe tensioni, evitando di alimentare distanze e differenze d’opinione. Non rinunciare mai a un confronto costruttivo.

Vergine 23/8 — 22/9

Ti sentirai al centro di tanti movimenti cosmici, spinta a cercare di meglio e a fare di più. Venere ti rende capace di decidere, di affrontare ogni cosa, forte di una Luna che riparte dalla Vergine. Facile capire che questo è il momento giusto per riprovarci.

Bilancia 23/9 — 22/10

Inizia l’autunno, la stagione che ti appartiene, per questo crescono in te energie ed entusiasmi. Vivi meglio il presente, sentendoti davvero vicina a tutto ciò che è importante, più distante da chi non ti ha dato niente di interessante. Sei tu a decidere dove stare.

Scorpione 23/10 — 21/11

Marte finalmente torna da te, in cerca di riscatto e di serenità. Facile sentirti forte e sicura, decisa a fare di testa tua, ma soprattutto capace di guardare molto in avanti, in direzione di un futuro che una giovane Luna rende improvvisamente vicino e amico.

Sagittario 22/11 — 21/12

Mercurio passa dalla tua parte, aiutandoti a migliorare amicizie e intese, facendoti andare d’accordo anche con chi ti ha innervosito, con chi ti pesa. Rinunci alle piccole cose per concederti un’altra possibilità, per riprovarci con una persona a cui tieni davvero.

Capricorno 22/12 — 20/1

Ci sono momenti in cui dobbiamo ascoltare solo e soltanto noi stessi, senza lasciarci convincere da nessuno, senza dare retta a chi forse non ha capito. Muoviti convinta delle tue scelte, sapendo di non esserti sbagliata. Queste stelle ti apprezzano e ti vogliono bene.

Acquario 21/1 — 19/2

Sole e Mercurio sembrano prometterti maggiori occasioni e possibilità di dialogo, favorendo confronti che ti aiutano a capire chi ami e chi ti è vicino. Restano però differenze e certe distanze, quindi metti in conto piccole tensioni e gesti poco gentili.

Pesci 20/2 — 20/3

Ci sono cieli sotto i quali devi dimostrare la tua dolcezza, ancora più della tua attenzione o della tua capacità di cogliere le verità sottili. Non aver paura di aprirti con chi è importante, aggiungendo gentilezza e rinunciando a puntualizzare ogni cosa.