Ariete 21/3 — 20/4

Troverai il tempo per ogni cosa, per non dimenticare nulla di importante. Saprai anche fare ordine e chiarezza tra mille realtà, sentendoti a posto con tutto e senza mai trascurare le persone care, che avranno da te tutta l’attenzione che meritano

Toro 21/4 — 21/5

Mercurio ti mostra quali cose hanno un senso e quali, invece, sono solo un sogno, un’ambizione, forse una paura. Fidati di chi ti aiuterà a capire, accettando di esserti magari sbagliata, di aver creduto a qualcosa di non vero. Sei ancora in tempo per correggerti.

Gemelli 22/5 — 21/6

A volte senti il bisogno di ripartire da te stessa, smettendo di accettare regole o imposizioni in cui non credi, per capire come stai e poi fare il punto. Sole e Mercurio ti aiutano a spiegarti il senso di qualcosa. Ascoltati, ascolta le stelle, amati almeno un po’.

Cancro 22/6 — 22/7

Bellissimo quando le migliori energie sanno trasformarsi in parole e atteggiamenti che descrivono la tua forza e i tuoi pensieri. Giove e Mercurio collaborano per raccontare un’altra versione di te stessa. Hai il cielo in pugno, divertiti e non pensare.

Leone 23/7 — 22/8

Settembre è il tempo delle iniziative, dei propositi che devono dimostrare il loro valore. Per questo Sole e Mercurio si uniscono, per aiutarti a capire meglio le tue possibilità e spingerti ad ambire a qualcosa di speciale. Usa queste stelle per provarci.

Vergine 23/8 — 22/9

L’energia calda del Sole ti dà ragione, ti convince a ribellarti a Saturno e a chi, con il ritorno alla normalità, proverà a importi qualcosa di cui non hai nessuna voglia. Difenditi proteggendo i tuoi spazi e non dire mai di sì a chi proprio non ti convince.

Bilancia 23/9 — 22/10

Potrai contare su qualcuno che ha voglia di proteggerti, di volerti bene e di starti vicino. Trova il modo di accogliere le persone e di accettare anche chi, forse, si prende molto spazio. Vivendo da vicino un amore, un sentimento, una complicità.

Scorpione 23/10 — 21/11

Qualcuno accanto a te riesce a riempire il tuo tempo con la sua compagnia e con un amore capace di farti sentire più forte, apprezzata, sicura. Apriti alla giusta socialità e condividi ogni momento senza timore. Fidati di quello che senti, di ciò che provi.

Sagittario 22/11 — 21/12

Giove forma molte connessioni nel cielo, invitandoti a fare qualcosa insieme agli altri, a collaborare e a condividere obiettivi e risultati con qualcuno. Attenta però a quelle persone che non sempre accetteranno volentieri certe imposizioni, i soliti doveri.

Capricorno 22/12 — 20/1

Ti verrà spontaneo provare a convincere qualcuno di certe verità, ricordandogli il buon senso e quei limiti che ci proteggono dai rischi e da qualche pericolo. Senza però sottovalutare l’ottimismo e la fortuna che qualcuno sa di avere. Non importi.

Acquario 21/1 — 19/2

Qualcuno è convinto di avere ragione e di poter chiedere ciò che vuole, perché è nel giusto. Sta a te decidere se accettare le sue richieste o difendere le tue posizioni, ma prima chiarisci come stanno davvero le cose. Non farne una questione di principio.

Pesci 20/2 — 20/3

Hai voglia di qualcosa di bello e soprattutto chiaro, qualcosa in cui poter credere senza la paura di sorprese o promesse non mantenute. Giove ti spinge verso la trasparenza, verso chi ti sa dare garanzie. Ti piace stare con chi ti dimostra vera amicizia.