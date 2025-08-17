Ariete

Saprete usare parole a prova di logica, espressioni che sapranno raccontare proprio ciò che pensate, ma riuscendo a catturare sempre l’attenzione di chi vi ascolta.

Toro

Il vostro impegno estivo darà soddisfazione a qualcuno che si aspetta da voi uno sforzo, una dimostrazione. Basteranno piccole cose, piccoli gesti di buona volontà.

Gemelli

La Luna, nel vostro segno, si connette ad altri pianeti, rendendo ogni emozione precisa, intelligente e capace di ottenere ottimi risultati. Per un momento che funziona.

Cancro

Rispetto a persone e realtà estremamente pratiche e intraprendenti, voi preferirete una simpatica calma estiva, la dimostrazione che l’ottimismo non ha bisogno di impegnarsi.

Leone

Sarà importante provare a capire e valutare le cose senza basarsi solo sul presente, ma cercando di immaginare quali destini e possibilità il tutto potrebbe avere.

Vergine

Date sempre retta alle emozioni, anche quelle che si agitano di più, persino a quelle che sembrerebbero farvi sbagliare. Perché avete bisogno di energia, di entusiasmo.

Bilancia

Una persona vicina davvero potrebbe riuscire ad accendere in voi curiosità e pensieri, rendendovi sensibilissimi ad ogni stimolo, a mille pensieri. Fatevi trascinare.

Scorpione

Per una volta avrete voglia di apparire, di fare la vostra parte sicuri di poterci fare sempre un’ottima figura. Non è il momento di tacere o di restare nell’ombra.

Sagittario

Connettetevi alle persone vicine carichi di idee, di passioni, di voglia di fare e di condividere sempre qualcosa di molto speciale. Non lasciate nulla a metà.

Capricorno

Marte, dall’alto del vostro cielo, esercita una certa pressione, una strana premura che sembra farvi sentire in ritardo su tutto. Provate a convincervi che non serve.

Acquario

Saprete comportarvi in modo intelligente e deciso con gli altri, dimostrando il vostro carattere, facendo capire che non siete a corto di idee.

Pesci

Regalatevi un momento fatto di bellezza, di cose comode e lente, di tempi fatti per piacervi. Non date retta a tutto ciò che si agita, che ha da ridire con chi non corre.