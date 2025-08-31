Ariete

Decisamente coraggiosa e calda come voi questa Luna che non ha paura di dire, di affermare, di fare ciò che è necessario, ma senza alcune manie di protagonismo. Siate voi stessi.

Toro

Sceglierete di dedicarvi a qualcosa pur di sfuggire a certi compiti di cui non avete alcuna voglia. Vi fingerete insomma impegnati per poter dire di no a chi vi chiede.

Gemelli

La distanza lunare vi spiegherà meglio perché stavolta sarà necessario vivere tutto con una certa passione, senza mai affrontare distrattamente niente. Sempre al massimo.

Cancro

Dovrete affrontate e sconfiggere certe pigrizie se davvero vorrete essere soddisfatti di questo momento, delle stelle del presente. Imponetevi di reagire.

Leone

Per potervi concedere qualcosa di davvero bello, come propone la Luna, dovrete prima rinunciare ad una certa logica, a quell’orgoglio che spesso ci impedisce di stare bene.

Vergine

La Luna, in quadratura, potrebbe mettere in discussione le vostre convinzioni, obbligandovi a veloci aggiustamenti, ad accettare incarichi e incombenze che non amate.

Bilancia

Si direbbe che abbiate la possibilità di farvi notare, di esprimere una grande energia che vi porterà a brillare, a non passare mai inosservati. È il vostro momento.

Scorpione

Fare, agire e creare sarà qualcosa che vi connetterà con una parte nascosta di voi, facendovi sentire completi, potenti. Andate oltre certe paure e passate all’azione.

Sagittario

La Luna brilla insieme a voi, nel vostro segno, rendendovi forti e coraggiosi, ma aiutandovi anche ad andare d’accordo con le persone che vi sono vicine. Tanta passione.

Capricorno

Capite di poter dire meglio certe cose, forse perché vi siete liberati da una certa presunzione, forse perché avete riconosciuto i vostri errori. E ora vi sentite migliori.

Acquario

Inutile cercare di farvi piacere qualcosa che altri stanno facendo, perché avrete sempre qualcosa da obiettare, da ridire. Meglio decidere di fare tutto da soli.

Pesci

La quadratura lunare vi imporrà di fare molte cose e sempre in modo intenso, importante. Per questo vivrete in modo speciale ogni cosa, e nulla sarà banale.