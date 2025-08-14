Ariete

Il Sole vi consentirà di fare finalmente chiarezza circa una bugia, o a proposito di una realtà che sfugge alla comprensione. Ascoltatevi proprio ora.

Toro

Venere cambia di segno aiutandovi a dimostrare maggiore gentilezza, e anche una certa capacità di sedurre. Potete finalmente esprimere la vostra parte migliore.

Gemelli

Ora che Venere non è più parte del vostro segno, non vi resta che esprimere le vostre idee, senza paura di usare modi e stili sbagliati. Siete più liberi.

Cancro

Bello avere una Venere così vicina, un pianeta che anche la Luna deciderà di amare, di apprezzare. Grazia, armonia e buone maniere saranno il vostro nuovo trend.

Leone

Il vostro amatissimo Sole incontra Mercurio nel vostro segno, portando alla luce dubbi e incertezze di una mente che sbaglia, che si gode l’estate peccando per logica e precisione.

Vergine

Finalmente riuscirete a trascurare certi difetti e errori del momento per concedervi di godere di Venere e delle sue coccole. Starete bene con tutto, senza pensare troppo.

Bilancia

Venere entra in quadratura, rendendo improvvisamente urgente e importante il lavoro e gli impegni. Mercurio, intanto, vi aiuterà a capire che cosa vi manca per avere fortuna.

Scorpione

Anche se il Sole sembra non smettere di mettere in chiaro qualcosa di scomodo, ecco che Venere saprà semplificare, di molto, la qualità delle vostre relazioni. Amerete.

Sagittario

Ci sono momenti in cui è impossibile non notare limiti e errori di qualcuno, per poi farli vedere, per aggirarli. Mercurio sbaglia, e il Sole vi aiuterà a vedere ogni dettaglio.

Capricorno

Da questo momento Venere si oppone al Capricorno rendendo un po’ mano semplice il rapporto con la bellezza e con l’ambizione. Tutto deve essere guadagnato.

Acquario

Non aspettatevi grandi chiarimenti o importanti conferme da parte di qualcuno, perché non arriveranno. Un momento in cui varranno più i silenzi, il fare da soli.

Pesci

Il nuovo trigono di Venere vi consentirà di vivere meglio ogni forma di piacere e di divertimento. Concedetevi qualcosa di bello e di speciale, è il momento di farlo.