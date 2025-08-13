Ariete

Stana questa Luna che vi renderà sensibili alle idee e alle spiegazioni, senza però mai accontentarvi, lasciandovi sempre piuttosto incerti circa le realtà e le verità.

Toro

Le emozioni andranno crescendo, portando però con essere anche un certo rifiuto dei confronti, di parole che facciano troppo rumore. Avete bisogno di silenzio.

Gemelli

Fate attenzione per non lasciare che un dubbio, o forse una cosa non detta, possano appesantire le vostre emozioni, facendovi sentire meno sicuri di voi stessi.

Cancro

Sentite, forte e chiaro, il bisogno di affidarvi ai sogni, di smettere di pensare e di ragionare per dare spazio all’intuito, ad una intelligenza alternativa. Siate fatalisti.

Leone

Se vi preoccuperete troppo per qualcosa finirete per rallentare e per ostacolare ulteriormente la vostra comprensione di qualcosa di importante. Rimanete sereni.

Vergine

Ci sono affetti e emozioni che valgono più di mille parole, di mille cose dette e spiegate. Una verità che presto verrà a galla, facendovi fare pace con la fantasia.

Bilancia

La vostra disponibilità, nei confronti di qualcuno, sarà limitata. Sarà condizionata dalla comprensione dei suoi bisogni, e verrà messa in secondo piano. Avete altre priorità.

Scorpione

La Luna entrerà in opposizione complicando idee e intuizioni, rendendovi molto meno perspicaci rispetto a certe realtà che dovrete indovinare. Non chiedete troppo a voi stessi.

Sagittario

Deciderete di rinunciare a qualcosa di diverso e di fantasioso per non innervosire qualcuno, per evitare di dare fastidio a chi vi vorrebbe forse logici, ordinati, prevedibili.

Capricorno

Ascoltate una Luna amica che vi spiegherà meglio il senso delle invenzioni, delle cose che pescate dalla fantasia. Perché persino voi, segno logico, avete la possibilità di sognare.

Acquario

Non lasciate che una questione irrisolta, e che non capite bene, possa guastare il vostro umore. Non sviluppate manie di controllo del tutto inutili e dannose.

Pesci

Come spesso vi succede, avrete voglia e bisogno di esprimervi, ma non sempre il vostro modo di comunicare saprà funzionare. Mettetevi in discussione, ascoltatevi.