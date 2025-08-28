Ariete

Non sempre qualcuno apprezzerà parole e gesti, e non sempre per colpa vostra. Meglio quindi muoversi e dire con prudenza, senza dare nulla per scontato.

Toro

Scontrosa questa Luna che si scontrerà con energie e pianeti, che vi renderà spesso troppo reattivi rispetto a persone e realtà. Meglio mantenere la calma.

Gemelli

Il vostro Mercurio litiga con una Luna che mette in discussione le sue parole. Per questo non sempre vi sentirete convinti dei pensieri, degli scambi e delle impressioni.

Cancro

Non fidatevi troppo di emozioni solo apparentemente amiche, di sentimenti che vi metteranno in posizione di scontro con certe idee, con alcuni entusiasmi.

Leone

Non sempre le emozioni giocheranno a vostro favore. Qualcuno, infatti, rischia di caricarvi di dubbi e di pensieri, inquinando un po’ l’energia del momento.

Vergine

Saprete ammettere e confessare certe realtà che non vi convincono, che non vi lasciano troppo tranquilli. Lo farete per non lasciare dubbi, per sentirvi trasparenti con tutti.

Bilancia

Sarà un momento speciale per fare chiarezza con una persona amica, per chiedere conferme, per conoscere un pensiero. Dunque domandate, fatelo per migliorare un’intesa.

Scorpione

La Luna, nel vostro segno, agiterà parecchio i vostri pensieri, le parole e le intenzioni del momento. Sconsigliandovi di compiere grossi sforzi, di fissare obiettivi.

Sagittario

Qualcosa che non vi è troppo chiaro sembra disturbare gli umori di una persona a cui tenete. Non ostinatevi a capire, lasciate piuttosto che tutto passi senza farne un caso.

Capricorno

Il vostro modo di pensare ad un progetto non sempre piacerà anche a chi dovrà condividerlo, a chi partecipa, o semplicemente a chi vi deve dare un giudizio. Non prendetevela.

Acquario

Preoccuparvi eccessivamente per una questione pratica rischierà di guastare la vostra intesa con qualcuno a cui tenete. Non date troppo peso a niente.

Pesci

Preparatevi a persone che non vivono serenamente un’emozione, un pensiero o un’intenzione. Convincetevi di dover rassicurare, di trasmettere serenità.