Ariete

Saturno abbandona già il vostro segno, dopo averci trascorso poco tempo. E subito vi sentite leggeri, capaci di rivedere la luce, di coltivare un sano ottimismo.

Toro

Sentite il bisogno di andare meno veloci con la fantasia, aggiungendo una vecchia concretezza al vostro modo di sognare. Qualcosa che l’autunno fa subito suo.

Gemelli

Vi farà benissimo esporvi con le emozioni, dimostrando tutto quello che sentite e che provate, raccontandovi senza paura per trovare amicizia e sostegno negli altri.

Cancro

Ritrovate l’intesa con certe persone, facendo ripartire i dialoghi, i discorsi che hanno un senso e un valore precisi. Vi sentite particolarmente adatti per il dialogo.

Leone

Saturno termina già il suo trigono, diminuendo le occasioni per incontrare gli altri. Qualcosa che vi restituisce tranquillità, che vi fa sentire più logici, più pronti a tutto.

Vergine

Torna in auge l’opposizione di Saturno, ovvero quei piccoli blocchi relazionali che avevate superato in estate. Non esagerate con gli slanci, con le frequentazioni.

Bilancia

Probabile la sensazione di ritrovata leggerezza che questo cielo sembra volervi concedere. E subito vi sentirete molto più loquaci, capaci di dire e di apparire.

Scorpione

Ritrovate il trigono di Saturno, di quella responsabilità che si addice all’autunno, al tempo dei ritorni alla normalità. Nel frattempo agite e lavorate con intelligenza.

Sagittario

Luna e Mercurio si parlano e si capiscono. Un fenomeno che vi aiuterà ad andare d’accordo con certe persone, migliorando attitudini, intese e complicità.

Capricorno

Saturno per voi è molto importante, perché vi somigliate. Per questo la sua amicizia vi aiuterà a sfoggiare un look migliore, una ritrovata sicurezza che farà benissimo alle relazioni.

Acquario

Per tutta l’estate avete forse provato a comunicare di più e anche meglio. Ora, però, Saturno vi invita nuovamente ad un certo silenzio, ad abbassare il volume e le parole.

Pesci

Torna Saturno tra le vostre stelle, ma sarà per poco. Giusto in tempo da ricordarvi di certi impegni autunnali che già si profilano all’orizzonte. Iniziate a pensarci.