Ariete

Divertitevi a raccontare, a stupire qualcuno con parole e storie capaci di sorprenderlo, di accendere nuove curiosità. Mercurio vi aiuta a non essere mai banali.

Toro

Avrete voglia di rompere dubbi e schemi per parlare chiaramente, per dire tutto ciò che il buon senso, e il cuore, vi suggeriscono. Non è il momento di tacere, di tenere per sé.

Gemelli

Prima di lasciare il vostro segno, la Luna si connetterà al Sole caricandovi di una luce speciale, di quella vitalità che vale più di mille promesse. Non potete rallentare.

Cancro

La Luna arriva nel vostro segno per aggiungere emozione ad una forza che si nota, che si sente. Per questo avrete voglia di sedurre, di essere quelli che fanno la differenza.

Leone

Avete voglia di mettervi al centro di un progetto, di sentirvi davvero protagonisti di un pensiero, di qualcosa che vorrete portare insieme a voi. Veri Leoni.

Vergine

Metterete un sincero entusiasmo in tutto quello che farete, brillando per spirito di iniziativa, per la voglia di dimostrare meglio chi siete. Per questa volta non siate timidi.

Bilancia

Ancora una volta, il cielo vi invita a non lasciarvi mai, e per nessun motivo, condizionare da regole inutili, da scrupoli che non servono a niente. Eliminate i sensi di colpa.

Scorpione

La Luna diverrà amica del vostro segno, ricordandovi, ancora una volta, il profondo bisogno di libertà e di bellezza che l’estate porta con sé. Fate solo cose buone.

Sagittario

Cercate di essere ottimisti come solo un Sagittario sa essere. Portate luce e passione alle persone che incontrerete, lasciando da parte dubbi e pesi. Vivete al massimo.

Capricorno

Sarà proprio attraverso il confronto e il dialogo con gli altri che potrete meglio notare i vostri errori, i limiti del vostro modo di essere. Siate sinceri per migliorarvi.

Acquario

Giocate tutto sulla leggerezza, sulla capacità di scherzare persino sui vostri errori, su quei limiti che a volte possono pesare un po’. Metteteci tanta ironia.

Pesci

Capite che per poter dare il meglio e il massimo della fantasia serve prima un piccolo sforzo. Serve il rifiuto di una confusione che vi impedirebbe di esprimere cose importanti.