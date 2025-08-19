Ariete

Vi sentirete in dovere di rispettare di più voi stessi dedicando tempo e spazio alle cose che vi appartengono. Sarete così un po’ meno disponibili per gli altri.

Toro

Non abbiate paura di dimostrare una certa fiducia in voi stessi e nei piccoli aiuti del destino. Fatelo anche se qualcuno sembra non credere alla fortuna, criticandovi.

Gemelli

Avrete ottime possibilità di concretizzare qualcosa di bello e di importante, facendolo però con la giusta leggerezza estiva, senza mai sforzarvi più di tanto.

Cancro

Lune a e Giove si uniscono per dare il massimo del momento. Per questo saprete concentrarvi su voi stessi, dando meno importanza a ciò che non vi piace, che vi pesa.

Leone

Momento fatto per la meditazione, per approfondire pensieri e contemplazioni con la complicità della lentezza estiva. Insieme ad una mente che funziona.

Vergine

Qualcuno sembra essere mosso soprattutto dalle emozioni, dalla voglia di esprimere ciò che sente senza paura, in modo intenso e dolcissimo. Tenetene conto.

Bilancia

Qualcuno sembra essere di troppo, pressandovi con le sue richieste, con la sua vicinanza. Ma voi sarete invece attenti agli impegni, alle cose da fare. Non vi fate distrarre.

Scorpione

L’ottimismo del momento sembra chiedervi di avere più coraggio con tutto, di tirare fuori la vostra grinta per non accontentarvi di ruoli di secondo piano.

Sagittario

Sarà ancora più bello e gratificante per voi essere generosi, facendo qualcosa di concreto per gli altri, dimostrando di voler e di poter aiutare. Ottima energia.

Capricorno

Imparate a riconoscere la fretta che non serve, quel bisogno di correre che nasce solo dall’insicurezza, ma che non ha alcun senso. Rallentate per non esagerare.

Acquario

Non siate frettolosi di dimostrare le vostre qualità facendo qualcosa di poco utile. Preferite invece dedicarvi alle piccole cose, a quei dettagli che saranno però notati.

Pesci

Bellissima la Luna che si unisce ad un Giove altrettanto potente, brillante. Per una unione di energie che vi farà benissimo, che vi aiuterà a vivere al meglio ogni cosa.