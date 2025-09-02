Ariete

Decidete di non preoccuparvi troppo per una vicenda pratica, per una questione di lavoro che potrete affrontare poi, più avanti. Non lasciatevi guastare il momento.

Toro

L’amicizia lunare vi renderà orgogliosi, capacissimi di difendere le vostre idee, le convinzioni che vi muovono, che vi fanno funzionare. Tutto il resto non conta.

Gemelli

Qualcuno avrà voglia di agire in modo molto libero, senza rispettare regole e confini, pretendendo chiarezza, logica. Qualcosa che voi, in questo momento, non potete offrire.

Cancro

Attenzione a questa Luna opposta che rischia di crearvi qualche tensione con qualcuno. Non siate troppo esigenti o esposti agli altri per non creare incomprensioni.

Leone

Non siate insistenti con le parole e le spiegazioni per non provocare chi non sembra essere di ottimo umore, non ha voglia di ascoltare troppo a lungo. Siate comprensivi.

Vergine

La Luna scivolerà in posizione amica per dirvi di come la fantasia non possa avere regole o schemi, come se volete inventare dovrete prima liberarvi dai preconcetti.

Bilancia

Sentirete il bisogno di comportarvi in modo spontaneo, rinunciando per un momento alle vostre regole, a quello stile misurato ed equilibrato che tanto vi piace.

Scorpione

Attenzione a non sembrare troppo insofferenti con qualcuno, incapaci di accogliere e di accettare consigli, vincoli e richieste d’aiuto. Mettete in gioco l’empatia.

Sagittario

La Luna abbandona il vostro segno ed è forse meglio così. Perché vi libererete di emozioni complesse, di paure inutili e di strani obblighi. Respirate libertà.

Capricorno

Questa Luna, nel vostro segno, potrebbe creare in voi una certa confusione, obbligandovi a scontrarvi con voi stessi, con regole e libertà. Non facile capirvi.

Acquario

Non date la colpa a nessuno, nemmeno a voi stessi, se qualcosa non è mai chiaro, se ci sono cose che non si possono capire. Rimandate ogni spiegazione o chiarimento.

Pesci

Sarete in vena di misurare la distanza che vi separa da un obiettivo, da qualcosa a cui tenete veramente. Ma non è il caso di essere troppo critici con voi stessi.