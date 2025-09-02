Ariete
Decidete di non preoccuparvi troppo per una vicenda pratica, per una questione di lavoro che potrete affrontare poi, più avanti. Non lasciatevi guastare il momento.
Toro
L’amicizia lunare vi renderà orgogliosi, capacissimi di difendere le vostre idee, le convinzioni che vi muovono, che vi fanno funzionare. Tutto il resto non conta.
Gemelli
Qualcuno avrà voglia di agire in modo molto libero, senza rispettare regole e confini, pretendendo chiarezza, logica. Qualcosa che voi, in questo momento, non potete offrire.
Cancro
Attenzione a questa Luna opposta che rischia di crearvi qualche tensione con qualcuno. Non siate troppo esigenti o esposti agli altri per non creare incomprensioni.
Leone
Non siate insistenti con le parole e le spiegazioni per non provocare chi non sembra essere di ottimo umore, non ha voglia di ascoltare troppo a lungo. Siate comprensivi.
Vergine
La Luna scivolerà in posizione amica per dirvi di come la fantasia non possa avere regole o schemi, come se volete inventare dovrete prima liberarvi dai preconcetti.
Bilancia
Sentirete il bisogno di comportarvi in modo spontaneo, rinunciando per un momento alle vostre regole, a quello stile misurato ed equilibrato che tanto vi piace.
Scorpione
Attenzione a non sembrare troppo insofferenti con qualcuno, incapaci di accogliere e di accettare consigli, vincoli e richieste d’aiuto. Mettete in gioco l’empatia.
Sagittario
La Luna abbandona il vostro segno ed è forse meglio così. Perché vi libererete di emozioni complesse, di paure inutili e di strani obblighi. Respirate libertà.
Capricorno
Questa Luna, nel vostro segno, potrebbe creare in voi una certa confusione, obbligandovi a scontrarvi con voi stessi, con regole e libertà. Non facile capirvi.
Acquario
Non date la colpa a nessuno, nemmeno a voi stessi, se qualcosa non è mai chiaro, se ci sono cose che non si possono capire. Rimandate ogni spiegazione o chiarimento.
Pesci
Sarete in vena di misurare la distanza che vi separa da un obiettivo, da qualcosa a cui tenete veramente. Ma non è il caso di essere troppo critici con voi stessi.