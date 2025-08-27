Ariete

Tutto si gioca sulla leggerezza delle cose, su quella fantasia delle stelle che sa rendere piacevole quasi tutto. Certe persone faranno domande e voi saprete dare sempre una rispsota.

Toro

Venere e Plutone litigano, così da rendervi molto sensibili alla verità delle cose, particolarmente esigenti con tutto ciò che non viene detto e spiegato. Volete vederci chiaro.

Gemelli

Mercurio e la Luna si parlano facendovi sentire molto più sicuri di tutto ciò che affermerete, di come vi muoverete con le persone vicine. Coltivate un’intima fiducia.

Cancro

Un pensiero intimo vi spinge a fare concretamente qualcosa, passando all’azione e dimostrando che siete in grado di reagire. Ma lo farete in modo sereno, delicato.

Leone

Mercurio, nel vostro segno, ammette di non essere troppo logico e preciso. Per questo la vostra mente chiederà aiuto alle emozioni, per dire oltre le parole, per farsi capire.

Vergine

Tutto succede sottovoce, senza che nulla si manifesti o prenda forma veramente. Dovrete intuire, più che capire, accettando piccole verità ma restando a distanza.

Bilancia

La Luna, ancora nel vostro segno, si connetterà a Mercurio, aiutandovi a vivere particolarmente bene idee e pensieri. Dunque un momento in cui la mente avrà sempre la parola.

Scorpione

Non sarete voi quelli più sospettosi, quelli che non si fidano delle apparenze. Qualcuno è in vena di chiedere, e di chiedersi, meglio non provare a mentire.

Sagittario

Parlate solo di cose speciali, di progetti e di programmi che abbiano un valore, un’importanza oggettiva. Perché non vi servirà discutere di cose di poco conto.

Capricorno

Per una volta deciderete di chiedere aiuto a qualcuno, ammettendo i vostri limiti e accettando che siano gli altri a risolvere, a dare risposte. Non sentitevi in colpa per questo.

Acquario

Attenzione a quella Venere opposta che si scontrerà con Plutone, pianeta nel vostro segno. Ditevi la verità, ascoltando le voci interiori che vi chiedono luce.

Pesci

Non vi manca certo la passione e la forza di fare certi passi, di concretizzare idee e intenzioni con la voglia di far succedere. Giove vi guida e vi spinge a fare di più.