Ariete 21/3 — 20/4

Farai proposte in salsa estiva, cercando di condividere qualcosa di bello e divertente, perché sei nella stagione ideale per tutto questo. Ma non sempre riceverai la risposta che speravi. Non restarci male, forse non tutti hanno la tua stessa sete di bellezza.

Toro 21/4 — 21/5

Farai pace con quelle domande che non ottengono mai una risposta, con i dubbi con cui hai dovuto imparare a convivere. Rinunciando, per ora, a combattere per qualcosa. Una decisione che ti meriti, ma che non tutti condivideranno. Proteggi le tue scelte.

Gemelli 22/5 — 21/6

I dubbi di Mercurio, che ora si fa retrogrado, sono un po’ anche i tuoi: un rallentare davanti al ritmo estivo. Concediti del tempo per capire, per non inseguire nulla di cui non sei certa. Indossando una lentezza che ti renderà migliore, quasi seducente.

Cancro 22/6 — 22/7

Il Sole abbandona il tuo segno per celebrare l’estate, ma tu resti in ottima compagnia di Giove. Per questo vivrai occasioni e fortune con la giusta calma, senza dover dimostrare nulla a nessuno. Raccontati semplicemente per quello che sei, per ciò che vali.

Leone 23/7 — 22/8

In estate i dubbi si fanno più forti, quasi vibranti, perché è il tempo della libertà. Mercurio farà mille domande ai tuoi pensieri, ma è meglio concentrarsi sulle certezze, su quel Sole che entra nel tuo segno con energia ed entusiasmo.

Vergine 23/8 — 22/9

Anche se sei una persona tendenzialmente precisa e scrupolosa, ogni tanto ti lasci convincere a lasciare che le cose seguano il loro corso. L’estate allenta le tue attenzioni, facendoti capire che persino le stelle possono aspettare. Prenditela comoda.

Bilancia 23/9 — 22/10

Ti senti pronta a discutere di realtà che non ti convincono e che non funzionano, forse perché hai voglia di fare a modo tuo, rispettando le preferenze di sempre. Nell’aria c’è qualcosa che rischia di creare tensioni con qualcuno. Riprenditi il tuo stile.

Scorpione 23/10 — 21/11

Non hai più voglia di sforzarti per capire certe direzioni, di pensare troppo o di usare la logica, perché sai che l’estate fa sempre di testa sua. Sceglierai di seguire l’istinto, anche a costo di infastidire o far arrabbiare chi ti vorrebbe più razionale e affidabile. Rispettati.

Sagittario 22/11 — 21/12

Qualcuno sembra cambiare idea senza dirlo, con leggerezza e convinzione. Per fortuna, però, tu saprai tenere alto l’entusiasmo in ogni situazione, accettando ogni variazione con gentilezza, dandoti un’altra possibilità per fare ciò che ti piace e che ti interessa.

Capricorno 22/12 — 20/1

L’estate inizia a fare sul serio e tu hai meno voglia di impegni, di fare cose o di dimostrare quanto vali. Sarai poco disponibile con chiti chiede, con chi si aspetta qualcosa da te, anche se dovrai convincerei tuoi soliti sensi di colpa. Liberati da certe pretese.

Acquario 21/1 — 19/2

Sole e Mercurio rendono più difficile per te amare e trovare risposte alle domande importanti. Dovrai insomma migliorare ogni forma di comunicazione per non trascurare nulla di essenziale. Ascoltati con attenzione per capire se riesci a essere chiara.

Pesci 20/2 — 20/3

Marte e Venere litigano, e per te questo si traduce in pigrizia e passioni in contrasto, meno voglia di accontentare chi ti chiede energia e convinzione. Avrai bisogno di stare di più con te stessa, con quelle cose che non fanno rumore e che ti fanno sentire vera.