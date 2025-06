Ariete 21/3 — 20/4

Ci sono momenti che ti impongono di rallentare, prendendoti il tempo necessario per notare i dettagli e fare chiarezza sulle piccole realtà. Giove e il Sole invitano a dare valore a ciò che procede piano, perché questa volta ne vale davvero la pena.

Toro 21/4 — 21/5

Ora che puoi contare su una bellissima Venere, sempre pronta a sedurre, dovresti lavorare sul tuo modo di apparire, di esprimerti e di comunicare. Usa parole molto chiare, dimostrando di non avere proprio nulla da nascondere. Perché il tuo look funziona.

Gemelli 22/5 — 21/6

Ogni stella e pianeta sembra dirti che è tempo di fare concretamente, di dimostrare con i fatti la qualità delle tue idee e il valore dei tuoi propositi. Fallo anche per convincere qualcuno che ci tieni, per assicurarti che sarà al tuo fianco. Non devi rimandare, agisci ora.

Cancro 22/6 — 22/7

Il Sole entra nel tuo segno per dare il via alla stagione delle vacanze, delle cose libere e possibili. Incontrando un meraviglioso Giove, porterà ancora più luce all’ottimismo, aiutandoti a credere in una fortuna che brilla. Andrai fortissimo, sempre.

Leone 23/7 — 22/8

Sentirai la voglia e il bisogno di defilarti per un momento, di ritrovare una parte di te. Allontanati dal solito rumore, ritagliati piccoli spazi e minuscoli silenzi per riflettere. Evita le situazioni affollate e le persone che ti confondono. Proteggiti.

Vergine 23/8 — 22/9

Adorerai ascoltare le persone che contano, quelle capaci di convincerti a vivere esperienze speciali, guardando già in avanti, direzione destino. Accetta di non essere tu quella che farà proposte, aprendoti all’ascolto e accogliendo: ti farà bene.

Bilancia 23/9 — 22/10

Questo Sole ti aiuta a mettere a fuoco le prossime ambizioni, a decidere quali saranno i veri obiettivi, per non sbagliarti con il destino. Sarà una settimana preziosa, un tempo utile per intuire le tue prossime destinazioni. E tu saprai essere tosta.

Scorpione 23/10 — 21/11

Venere ti sfida a confrontarti con qualcuno, ma tu non avrai alcuna paura di farlo: dalla tua parte ci sono mille pianeti e tante promesse. Muoviti contando anche sulla fortuna, accetta gli aiuti che arrivano per sentirti meglio e, chissà, riuscire anche a fare qualcosa in più.

Sagittario 22/11 — 21/12

Giove disegna mille aspetti, regalandoti nuove occasioni e sensazioni, facendoti vivere intensamente ogni istante. Avrai bisogno di chiarezza, avrai voglia di passione ed energia, per accogliere solo ciò che è luminoso, solo ciò che convince il tuo spirito.

Capricorno 22/12 — 20/1

Questo cielo estivo si fa denso e pungente, carico di sfide e di occasioni per dimostrare di cosa sei fatta. Giove si agita, chiedendoti di dimostrare la capacità di non venire mai meno a tutto ciò in cui credi. Sarà una settimana impegnativa, ma anche speciale.

Acquario 21/1 — 19/2

L’estate porta a galla alcune differenze di pensiero tra te e una persona che ami. Forse perché tu non hai troppa voglia di grandi occasioni, preferisci le piccole cose e la semplicità. Trova presto un compromesso, per non crearti problemi col cuore.

Pesci 20/2 — 20/3

Tante e speciali le energie che agitano il tuo presente, rendendolo appassionante, intenso e divertente. Il Sole ti ricorda che è tempo di fantasia, di sentirti libera di sperimentare e capire cosa desideri. Chiediti che cosa vuoi e poi agisci per ottenerlo.