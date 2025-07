Ariete 21/3 — 20/4

Una settimana importante, perché sceglierai di essere leggera e intraprendente, nonostante i pesi inutili di Nettuno o Saturno. Sfida il tuo cielo facendo qualcosa di speciale, anche quando certi dubbi te lo sconsiglierebbero. Tanto il coraggio, a te, non manca.

Toro 21/4 — 21/5

Sarai in vena di definire meglio compiti e doveri legati alla casa, così da poter poi abbracciare l’estate, sicura di non aver lasciato nulla in sospeso. Fai chiarezza, decidi che cosa sei davvero disposta a fare in questo tempo un po’ distratto. Per non deludere nessuno.

Gemelli 22/5 — 21/6

Userai mani di ferro in guanti di velluto per fare tutto ciò che serve. Venere ti rende gentile e gradevole, ma senza farti trascurare ciò che conta davvero: il bisogno di una verità che non fa sconti a nessuno. Non dimenticare ciò che conta, anche mentre sorridi.

Cancro 22/6 — 22/7

Forse perché Giove ti regala la giusta sicurezza, deciderai di seguire i consigli della Luna e proverai a reagire. Ma lo farai a modo tuo, alla luce di un Sole che brucia e che non lascia spazio ai fraintendimenti. Ti muoverai benissimo, convinta.

Leone 23/7 — 22/8

Stavolta la Luna riparte proprio da te e dalla tua sete d’orgoglio, da quello stile che non accetta rinunce né mezze verità. Ti verrà naturale chiedere e ottenere spiegazioni, così da non avere poi ragioni per pentirti di nulla. Si fa solo a modo tuo, e alla grande.

Vergine 23/8 — 22/9

Non ami le cose che fanno troppo rumore, ma in estate si può fare un’eccezione. Questo cielo parla chiaro, chiarissimo, e non ha paura di dire ciò che pensa. Metti da parte la forma e vivi di impulsi, di istinti, per non sentirti mai fuori luogo.

Bilancia 23/9 — 22/10

Venere continua a raccomandarti tanta leggerezza, per vivere l’estate come un tempo facile e distratto, fatto di attimi. Ma poi usa questo novilunio per sognare in modo credibile, con idee e obiettivi davvero a portata di stelle. Ti senti fortunata.

Scorpione 23/10 — 21/11

Per poter credere veramente a certi destini, avrai bisogno di osservare chiarezza intorno a te, di essere sicura che niente e nessuno ti stia mentendo. Diventa ancora più attenta ai dettagli, così da evitare passi falsi e non sprecare il tuo preziosissimo tempo.

Sagittario 22/11 — 21/12

È il momento ideale per aprirti al confronto, per capire se certe regole o possibilità abbiano davvero ancora qualcosa da offrirti o da insegnarti. Accetta la scommessa con lucidità: la chiarezza ti guiderà, ti vedrà vincitrice e ti aiuterà a credere ancora di più in ciò che ami.

Capricorno 22/12 — 20/1

Giove ti rende generosa e disponibile con gli altri, ma qualcuno, stavolta, vorrà mettere alla prova il tuo impegno, per capire se sai mantenere le promesse. Non prendertela: prova invece a convincerlo che hai solo buone intenzioni. Sarà facile.

Acquario 21/1 — 19/2

Devi affrontare una Luna Nuova opposta, che porta scelte e decisioni prese senza che tu possa aggiungere qualcosa di importante. Non sentirti esclusa, ma usa la tua intelligenza per farti ancora più flessibile e trasformare un problema in una sfida.

Pesci 20/2 — 20/3

Le stelle ti regalano libertà d’azione e di pensiero, stimolando le tue passioni insieme a Marte e facendoti sentire protetta da quel Giove che vale più di mille promesse. Celebra l’estate con la giusta intensità, sapendo di poter contare su grandi favori.