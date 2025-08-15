Ariete

Perfetta la vostra intesa con le parole e le idee, la vostra capacità di formulare pensieri e di farli poi funzionare. Sarete veloci e pratici, capaci di tutto.

Toro

Bellissima la compagnia di questa Luna che davvero vi consentirà di celebrare tutto il comodo ottimismo di un Giove amico, di una Venere che vi rende belli, simpatici.

Gemelli

Marte e Mercurio si parlano, si capiscono, facendo andare d’accordo forza e logica, energia e pensiero. Per questo vi sentirete sicuri, capaci di fare la cosa giusta.

Cancro

Ogni cosa, ogni gesto o speranza, in questo momento trovano un senso e uno scopo, dandovi la sensazione di fare qualcosa di concreto, qualcosa che vale.

Leone

Mercurio, dal vostro segno, cerca la complicità di un Marte amico. Dunque le vostre convinzioni cercheranno di proteggersi, di imporsi su quelle di chi la pensa diversamente.

Vergine

Sfidate la calda pigrizia estiva e agite, prendete il coraggio di reagire a qualcosa che merita attenzione. Non è il momento di stare immobili in attesa di risposte.

Bilancia

Qualcuno sembra essere in vena di dialoghi, di aprirsi alle idee e alle proposte degli altri. Approfittate di questo cielo per mandare messaggi, per farvi capire.

Scorpione

Non abbiate paura di dimostrare affetto e interesse a certe persone. Perché ogni gesto di apertura, da parte vostra, vi porterà bellezza e anche una certa fortuna.

Sagittario

Vietato sottovalutare le risorse degli altri, lo spirito combattivo di qualcuno che, solo apparentemente, sembra essere tranquillo, remissivo. Aspettatevi risposte.

Capricorno

Prendete ogni cosa in modo divertente, colorato, mettendoci tanta ironia. Lasciate che questo cielo vi sia simpatico, che le stelle giochino un po’ con le situazioni.

Acquario

Dovrete imparare ad usare una certa energia nel modo di parlare, di dire. Vi sarà richiesta passione e autorevolezza, altrimenti le vostre parole si perderanno.

Pesci

Dimostrate sempre e soltanto le migliori intenzioni, comportandovi in modo generoso e attento al prossimo. Fatelo per semplificare ogni cosa, per sorridere al tutto.