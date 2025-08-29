Ariete

Avrete voglia e anche bisogno di raccontare le vostre invenzioni, di condividere quella strana fantasia che Nettuno, ospite per un po’ del segno, vi propina.

Toro

Potreste incontrare una certa fortuna nel fare piccole cose, nel gestire la vostra burocrazia quotidiana e tutte quelle cose che annoiano un po’. Sfruttate il momento.

Gemelli

Siete solleticati da una certa leggerezza, da quella ironia che persino le stelle sanno apprezzare. E nulla vi imporrà di essere seri, di fare le cose in modo triste, noioso.

Cancro

Luna e Giove, i vostri astri preferiti, si parlano e si raccontano, dandovi così la possibilità di vivere al meglio ogni cosa. Vi sentirete forti, decisi, capaci di grandi cose.

Leone

Avete voglia di concedervi un’altra possibilità, di provare a guardare a qualcosa che non vi piace con occhi diversi, per capire se potete migliorare le vostre impressioni.

Vergine

Preparatevi a condividere il momento con chi brilla per ottimismo e per buon umore, a stare con persone che sapranno accendere la leggerezza, facendovi stare bene.

Bilancia

Ascoltate una Luna che vi chiede maggiore impegno per non sprecare certe occasioni che la fortuna sembra concedervi. Mettetecela tutta, non aspettate ancora.

Scorpione

Per non dare retta a questa Luna vicina ma intensa, proverete a credere a qualcosa di bellissimo, fidandovi di una fortuna che merita un sorriso, che vi aiuta a stare bene.

Sagittario

Urano vi renderà piuttosto impulsivi e insofferenti verso tutto ciò che non si comporta bene, verso quelle cose che complicano ogni intenzione, che vi fanno perdere tempo.

Capricorno

Dovrete aiutare qualcuno a non smettere di credere in sé stesso, incoraggiandolo e motivandolo affinché non abbandoni una partita. Siate preziosi.

Acquario

Da voi sarà richiesta molta fantasia per provare a risolvere e a migliorare certe situazioni, alcuni blocchi e certe realtà. Dunque aprite la mente, lasciatevi guidare dalle idee.

Pesci

Un bellissimo Giove e la Luna collaborano, si parlano e si capiscono. Per questo le emozioni dei Pesci saranno facili e luminose, per questo il buon umore vi terrà compagnia.