Perché Loki è la serie tv di Disney+ che promette di far impazzire tutti

S u Disney+ arriva Loki, la nuova serie tv con uno dei personaggi più interessanti del mondo Marvel interpretato da Tom Hiddleston.

Loki è la serie tv di Disney+ che promette di far impazzire tutti. Si tratta del terzo show prodotto dai mitici Marvel Studios dopo WandaVision e The Falcon and the Winter Soldier. Il protagonista è Loki, già visto nel film Thor e interpretato da Tom Hiddleston. Un personaggio molto particolare, ricco di sfaccettature e che di sicuro sorprenderà.

Quando inizia e gli episodi

La serie Loki è stata creata da Michael Waldron, produttore e sceneggiatore di Rick and Morty, e diretta da Kate Herron (che ha già lavorato a Sex Education). Il lavoro svolto da Waldron su Loki è piaciuto così tanto che avrebbe già iniziato a scrivere una nuova versione della sceneggiatura di Doctor Strange in the Multiverse of Madness e uno script per un film di Star Wars. La serie partirà dal 9 giugno su Disney+ e sarà composta da sei episodi da 40-50 minuti.

La trama

Loki è ambientato nel periodo successivo ad Avengers: Endgame del 2019. Il pubblico dunque troverà il protagonista reduce dalla battaglia di New York. Gli Avengers sono tornati indietro nel tempo per recuperare il Tesseract. Iron Man, Captain America e Ant-Man però hanno fallito e il prezioso oggetto è finito fra le mani di Loki. Il dio degli inganni l’ha utilizzato per liberarsi dalla prigionia in cui lo tratteneva lo S.H.I.E.L.D., scomparendo poi nel nulla. La serie tv risponderà alle domande scatenate dal finale: dove è finito Loki e cosa ha intenzione di fare?

Le anticipazioni di Tom Hiddleston

Figlio adottivo di Odino e fratellastro di Thor, Loki nella mitologia norrena è il dio degli inganni. Il personaggio è nato grazie ai fumetti di Stan Lee e Jack Kirby ed è apparso per la prima volta in Thor. In seguito è diventato uno fra gli avversari principali degli Avengers.

“Voglio preservare la freschezza della serie per quando debutterà, ma qualcosa a cui bisogna prestare attenzione è il logo, che sembra ripristinarsi e riaggiornarsi – ha spiegato Tom Hiddleston -. Il font sembra continuare a cambiare forma e sappiamo che Loki è il mutaforma per eccellenza. La sua è una natura mutevole nel MCU: non sai se è un eroe, un cattivo o un anti-eroe. Non sai se puoi fidarti di lui oppure no. Cambia sempre forma: può essere una guardia asgardiana e subito dopo Captain America".

“Penso che il logo possa fornire una chiave di lettura per la serie – ha aggiunto l’attore, dando qualche piccola anticipazione -. Loki riguarda l’indentità e l’integrazione dei frammenti disparati dei molti sé che questo personaggio rappresenta. Ho pensato che fosse molto eccitante perché ho sempre trovato Loki un costrutto molto complesso. Chi è questo personaggio che può indossare così tante maschere e cambiare forma e sentimenti così rapidamente come un sixpence?”

Il trailer

La trama di Loki non è stata resa del tutto nota, ma con molta probabilità la serie tv di Disney+ racconterà viaggi nel tempo e paradossi. Loki verrà arruolato dalla Time Variance Authority (TVA), una organizzazione segreta e misteriosa che controlla le linee temporali. Utilizzando la Gemma dello Spazio infatti il protagonista ha creato dei problemi che andranno risolti. Gli autori hanno anticipato che la serie sarà “una grossa, folle, divertente avventura nel tempo”.

Nel trailer possiamo gustarci qualche anticipazione. Vediamo, ad esempio, Loki comparire proprio durante la distruzione di Pompei avvenuta nel 79 d.C., mentre potrebbe avere a che fare anche con D.B. Cooper, misterioso criminale, famoso per aver dirottato negli anni Settanta un aereo da cui si lanciò, sparendo nel nulla, dopo aver ricevuto un riscatto.

Loki potrebbe inoltre viaggiare fra le varie dimensioni, incontrando sé stesso da piccolo, da vecchio oppure in versione donna. Lo stesso Tom Hiddleston ha anticipato che nello show si parlerà di varie identità e della difficoltà di trovare la propria “integrando i disparati frammenti delle molte personalità che Loki può assumere”.

Cast e personaggi

Oltre al protagonista Loki, nello show Disney+ ci saranno altri personaggi. In particolare Owen Wilson vestirà i panni di Mobius M. Mobius, analista della TVA. Loki e Mobius avranno un rapporto particolare che gli autori hanno descritto come “una storia d’amore platonica”, molto simile a quella fra Carl Hanratty e Frank Abagnale Jr. nel celebre film di Steve Spielberg, Prova a prendermi. Nella seria appariranno altri membri della TVA come Hunter B-15 (Wunmi Musaku) e Ravonna Lexus Renslayer (Gugu Mbatha-Raw). Completano il cast della serie Sophia Di Martino, Richard E. Grant, Sasha Lane, Erika Coleman e Eugene Cordero.

La mascotte della TVA, apparsa nel trailer per pochi secondi, è invece Miss Minute, un buffo cartone animato che ha le sembianze di un orologio. Non è chiaro quale sarà il suo ruolo nella serie, ma ha già un profilo Twitter ufficiale in cui pubblica messaggi criptici come “quando scapperò da questa prigione infernale che chiamano TVA giuro che raderò tutto al suolo”.