A rriva la polizza di Wind Tre riservata a cani e gatti. Protegge il budget familiare dalle spese veterinarie e garantisce ai pet tutte le cure e il benessere di cui hanno bisogno

Un tempo erano considerati i nostri migliori amici, oggi i pet sono molto di più: compagni di vita e di affetti, componenti della famiglia amati profondamente e di cui prendersi cura ogni giorno. Secondo l’ultimo rapporto Eurispes, il 32,7% degli italiani possiede un animale domestico, e nel 76,4% dei casi si tratta di un cane o di un gatto. Chiunque abbia deciso di accoglierne uno sa però quante preoccupazioni, responsabilità e costi comporti questa scelta.

Una spesa importante

Per restare solo sulle cure mediche, il 28,5% degli italiani – dice ancora Eurispes – nel 2022 ha rinunciato a cure o interventi chirurgici veterinari perché troppo costosi. E per chi decide di assicurarsi, orientarsi tra franchigie e massimali è un’impresa. La via di uscita può essere scegliere una polizza trasparente e completa. “Micio e Fido”, nata in casa Wind Tre, è una di queste. «Abbiamo cercato di costruire un prodotto che venisse in sostegno dei proprietari e dei loro amici, durante tutto l’arco della loro vita» spiega Fabio Ariolli, Direttore Energy&Insurance di Wind Tre, che da qualche mese è approdata nel settore delle assicurazioni. La prima differenza rispetto alla maggior parte delle altre polizze è proprio qui: questa assicurazione può essere stipulata a partire già da 7 settimane di vita del cucciolo e fino al compimento dei 10 anni, con rinnovo garantito

Un’assicurazione facile e completa

«Le persone hanno bisogno di indicazioni semplici e a questo ci siamo ispirati. Prezzo fisso e coperture chiare sono il marchio distintivo di “Micio e Fido”» continua Ariolli. La polizza è annuale, ma il premio si paga mensilmente, come le bollette: 19,90 euro al mese, senza distinzioni di razza o età dell’animale, le coperture sono uguali per tutti. Previsto il rimborso fino a 2.000 euro all’anno per interventi, ma anche semplici ricoveri, la copertura per eutanasia e spese funerarie, per spese di ricerca e smarrimento, per prolungamento del soggiorno fuori città se il pet sta male in vacanza e per pet sitting in caso di ricovero del proprietario. E sono incluse la consulenza veterinaria telefonica e i farmaci a domicilio (i massimali sono sul set informativo e per consultare l’intera offerta della polizza basta digitare windtre.it). Ma non solo: nelle coperture c’è anche un supporto psicologico per noi, una tutela e un sostegno per affrontare il momento più difficile e doloroso, quando dobbiamo accettare la perdita dei nostri animali e ricominciare senza di loro.

Basta una telefonata

La polizza “Micio e Fido” si può attivare online, via telefono o nei negozi Wind Tre, con l’assistenza di un consulente. I sinistri si aprono chiamando il 159, lo stesso numero del Servizio clienti Wind Tre. Per la capacità di integrare il suo business con l’industria assicurativa, Wind Tre ha ricevuto il Premio “New Player” nella categoria Insurance Elite agli MF Insurance Awards 2024. «Questo riconoscimento conferma l’impegno nell’offrire un portafoglio di servizi sempre più ampio, per essere un alleato al fianco dei nostri clienti e soddisfare i loro bisogni» è stato il commento di Tommaso Vitali, Direttore B2C Marketing & New Business di Wind Tre.