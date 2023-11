A rrivano le polizze pensate per le famiglie che devono affrontare le mille sfide quotidiane. Si pagano pochi euro al mese e proteggono a casa e in vacanza. Un prodotto innovativo pensato da Wind Tre come un alleato che sa tirarti sempre fuori dai guai

Le famiglie, i veri supereroi di questo tempo

Barney e Robin, Bubu e Watson, Jigen e l’orso Baloo, il fedele compagno di Mowgli nel Libro della giungla. Sono gli amici dei supereroi, o, per dirla all’anglosassone, i sidekick, gli aiutanti, quelli che li affiancano nelle loro avventure e sono sempre pronti a tirarli fuori dai guai. L’ultimo spot di Wind Tre parla di loro, per celebrare tutti coloro che stanno vicino ai protagonisti, nel bene e nelle difficoltà, perché senza un amico anche l’eroe più invincibile è più vulnerabile. Una bella metafora, dove a incarnare il ruolo di supereroi che hanno incantato almeno tre generazioni sono le famiglie – e come definirle diversamente, viste le sfide che sono chiamate ad affrontare sul piano sociale, economico, ambientale? – e a vestire i panni dell’amico è proprio Wind Tre. Pronta ad aiutarle a comunicare, a connettersi con il mondo, certo, ma non solo. Negli ultimi tempi, la compagnia di telecomunicazioni è andata via via allargando il suo campo d’azione, per trasformarsi in un’azienda multiservizi, che opera a tutto campo.

I servizi di Wind Tre

Il viaggio è cominciato poco più di un anno fa, quando dai telefoni e dalle connessioni Wind Tre è entrata nel settore energia, offrendo ai consumatori servizi di fornitura di luce e gas. Oggi si è compiuto lo step successivo, con le assicurazioni casa e le polizze viaggi. L’obiettivo è, appunto, essere al fianco delle famiglie su più fronti, spiega Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di Wind Tre: «Desideriamo diventare il partner ideale dei nostri clienti, un alleato, un punto di riferimento a cui rivolgersi e non solo nel settore delle comunicazioni, ma in altri ambiti che abbracciano la vita di tutti i giorni. Ci rivolgiamo alle famiglie, che noi consideriamo i veri supereroi di questo tempo, vogliamo semplificare loro la vita fornendo servizi trasparenti, affidabili e convenienti dal punto di vista del prezzo». Un unico interlocutore su più fronti, dunque, a cui rivolgersi per prestazioni essenziali come le comunicazioni, l’energia, le assicurazioni.

Gli store fisici di Wind Tre

Per essere davvero sidekick a tutto tondo, non basta però allargare l’offerta, spiega il manager, ma bisogna esserci, anche fisicamente, dare un punto di riferimento concreto e visibile. Ragione per cui l’azienda ha esteso la sua presenza sul territorio moltiplicando negli anni i negozi fisici, reali, dove consulenti in carne e ossa sono in grado di offrire servizi tagliati su misura e pronti a rispondere a dubbi e domande o a venire in soccorso dei consumatori in caso di difficoltà: «A oggi contiamo 800 store lungo tutto il Paese, un modo per mostrare che ci siamo, e per accorciare le distanze con le persone. Non sono semplici addetti alle vendite ma professionisti che assistono i clienti nelle loro esperienze digitali». Relazione, vicinanza e competenza sono dunque le parole chiave.

La novità: polizze annuali, ma pagamenti mensili

Accanto alle soluzioni di telefonia e connessione digitale e ai servizi luce e gas, Wind Tre punta oggi sulle assicurazioni, rispondendo a un bisogno di protezione che cresce tra le famiglie, e si fa sentire più urgente in una fase storica di grandi incertezze. L’offerta, realizzata in partnership con le compagnie Net Insurance e Axa Partners Italia, si divide tra protezione casa e viaggi, due ambiti molto cari agli italiani, con una novità assoluta nel mondo assicurativo: anche se le polizze sono annuali, i premi sono spalmati in tutto l’arco dell’anno. L’assicurato infatti paga piccoli importi mensili, come fossero bollette, che non incidono sul bilancio familiare e i prodotti casa e famiglia sono organizzati su tre livelli di garanzie.

Le tre tipologie di polizza

Si parte da una polizza base, la Start, da 9,99 euro al mese, che copre la responsabilità civile nel caso di danni a terzi, il rimborso delle bollette nel caso di perdita di lavoro o di infortunio grave, e l’assistenza sulla casa in caso di “emergenze” casalinghe (un tubo rotto, per esempio) offrendo la possibilità di usufruire di un servizio di pronto intervento 24 ore su 24, con una rete di professionisti e artigiani. Per chi vuole estendere le tutele si sale alla polizza Plus (19,99 euro al mese) che aggiunge al pacchetto la protezione dai danni all’interno della propria casa (in caso di allagamento, per esempio), fino alla versione “Full” che con 29,99 euro mensili include la copertura per i danni al fabbricato dell’immobile, cioè alla parte esterna dell’edificio, e a ciò che è contenuto all’interno della casa, proteggendo l’assicurato anche in caso di furto.

La proposta sui viaggi

È invece una la proposta sui viaggi, con una formula annuale che, al costo di 7,99 euro al mese, permette di prenotare con serenità perché copre l’annullamento viaggio ma anche l’assistenza e le spese mediche sugli spostamenti in Italia e in Europa. Un bell’alleato per le vacanze di tutta la famiglia!

Untitled

In collaborazione con Wind Tre