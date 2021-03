I l podcast è la nuova realtà favorita dal cambio di passo imposto dalla pandemia: dalla cura di sé stessi all'attualità, quello dei contenuti audio è un mondo tutto da scoprire.

A un anno dall'inizio della pandemia, il valore dei contenuti audio sta assumendo un'importanza sempre maggiore. L'accoglienza tiepida del formato podcast sta lasciando spazio a una loro diffusione ad ampio spettro, favorita dal cambiamento radicale dello stile di vita degli italiani costretti in lockdown. Secondo uno studio condotto da Spotify sui podcast 2021, si è registrato un incremento della fruizione dei contenuti audio in diverse categorie, con particolare attenzione al settore del wellness e della cura di se stessi. Bene anche i temi legati alla crescita professionale, alla creatività e al mindset.

L'universo podcast è ricco e variegato. Si spazia dal wellness al business e fino alla tecnologia, passando per i temi di attualità e di intrattenimento. Vediamo insieme quali sono i migliori da ascoltare subito.

I migliori podcast da ascoltare

Wellness

Self-help, self-improvement, meditazione, relax, nutrizione: questa la top 5 dei podcast più ascoltati dell'argomento wellness, quello maggiormente ricercato e seguito dagli utenti italiani.

Scopriamo insieme quali sono i migliori podcast sul tema wellness secondo Spotify:

Mindfulness in Voce Il podcast di PSINEL Yoga con Denise Podcast LiberaMente unmillmetroalgiorno Modelli di Successo Psicologia e Benessere - Il Podcast di GuidaPsicologi Psicologia - Momenti Per Crescere Get Sleepy: Sleep meditation and stories Meditation Life Skills Podcast - How To Meditate

Business e tecnologia

Se il settore wellness ha spopolato, la categoria business e tecnologia non è stata da meno. I numeri sono inferiori ma non meno rilevanti se considerati nell'arco di appena 12 mesi.

Ecco quali sono i migliori 10 podcast di business e tecnologia:

Marco Montemagno - Il Podcast Start - Le notizie del Sole 24 Ore Actually Comunicare in Meglio STORIE DI BRAND Dario Vignali Podcast Notizie a colazione Pillole di Business 3Fattori Warren Buffett Italia Podcast

Attualità

Un fenomeno inarrestabile, quello di podcast, che trova spazio anche nel campo dell'attualità. I contenuti sono brevi e concentrati di informazioni. Vediamo insieme quali sono i migliori di questa categoria:

The Essential: condotto da Mia Ceran, questo podcast raccoglie le news più importanti dall'Italia e dal mondo. Dura 5 minuti e l'appuntamento è quotidiano, da lunedì a sabato; In 4 Minuti: di taglio simile a The Essential, in 4 Minuti è il podcast per i mattinieri. Le notizie principali sono rilasciate ogni mattina, da lunedì a venerdì, alle 6,30; Da Costa a Costa: nato da un'idea di Francesco Costa, il podcast si occupa delle notizie di politica estera, in particolare quella statunitense. Il progetto è nato nel 2015 e conta oltre 150 puntate; Breaking Italy Podcast: un concentrato di temi di attualità italiana ed estera, mutuato dallo show di infotainment di Alessandro "Shy" Masala; 24 Mattino: il podcast riprende il programma condotto ogni giorno da Alessandro Spetia. I temi trattati spaziano dalla politica all'economia, con la partecipazione del giornalista Paolo Mieli.

Storie e racconti

Il mondo podcast si rivolge a coloro che amano le storie raccontate a voce e, perché no, anche quelle di Topolino. Vita tra paperi racconta la storia del fumetto cult di Disney secondo il punto di vista Valentina De Poli, direttrice della rivista fino al 2018. Non mancano chicche e curiosità sulla vita dei personaggi più amati.

Morgana è, invece, il podcast di Michela Murgia sulla vita straordinaria delle donne, di quelle che vivono controcorrente e di quelle che hanno lasciato il segno. La loro storia è raccontata e commentata da una persona esperta, che a sua volta ha qualcosa da rivelare.

La storia nella storia è quella di Bistory, sezionata attentamente da Sebastian Paolo Righi e raccontata da Andrea Castellanza. C'è spazio per tutti: da Amedeo Modigliani ad Anita Garibaldi, passando per Houdini e i Medici.

Intrattenimento

Nicola Bernardi, Lorro e Simone Albrigi conducono PowerPizza, podcast di intrattenimento originale e caotico nel quale si spazia nella cultura pop e nerd. Gli ingredienti sono quelli tipici dell'intrattenimento, con approfondimenti su serie tv, film e videogiochi.

Muschio Selvaggio unisce, invece, il fenomeno podcast a quello dei Vip. Non a caso, è condotto da Fedez. Ha preso avvio all'inizio del 2020 e ha riscosso un ottimo riscontro già dalle prime puntate.

I podcast 2021 più ascoltati

I dati raccolti da Spotify parlano di un incremento a tre cifre sui temi che riguardano la meditazione, la nutrizione e il self-help. La curva ha fatto registrare un +116%, numeri di grande rilievo per il tema wellness che mette sul podio Mindfulness in Voce, il podcast di PSINEL e lo Yoga con Denise. Questi tre contenuti sono stati ascoltati per 169mila minuti al giorno.

Il grande successo riscosso dai podcast non deve meravigliare. In periodo di pandemia, l'ascolto di una voce di guida può accorciare le distanze in una maniera che sarebbe difficile riscontrare in altri contenuti, che siano video o testuali.

In particolare, sono tanti gli utenti che hanno voluto investire sulle loro formazione e sul potenziamento delle proprie competenze. Il podcast diventa così il migliore alleato per compiere un passo in avanti nella propria carriera. In quest'ambito, gli italiani hanno scelto il podcast di Marco Montemagno, il più ascoltato per migliorare la propria produttività.