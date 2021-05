Profumi alla rosa: i migliori da regalare e regalarsi

A bbiamo selezionato per te alcuni tra i migliori profumi alla rosa da provare, per celebrare il mese di Maggio

Il profumo della rosa è forse tra i più amati e utilizzati in assoluto da ogni donna, simbolo di femminilità per eccellenza. Forse è proprio quello della rosa il profumo a cui associamo di primo acchito tutto il mondo delle fragranze per la persona. Un'associazione di ricordi ed emozioni che subito ci porta con la mente alle memorie più tenere della nostra infanzia. Almeno una volta, tutte le nostre mamme e le nostre nonne, hanno indossato un profumo alla rosa, foss'anche nella semplice essenzialità dell'acqua di rose, uno tra i primi prodotti di bellezza a essere utilizzati per la cura di sé.

Una rosa è una rosa è una rosa è una rosa

Così recita una poesia di Gertrude Stein. Eppure, si fa presto a dire "profumo alla rosa". Parlando di materie prime, non tutte le rose sono uguali, ma anzi diversissime tra loro. Una delle più usate in profumeria? La celeberrima rosa di maggio (o rosa centifolia o di Grasse che dir si voglia), elemento fondamentale di quella pietra miliare della profumeria che è Chanel N°5 e che proprio quest'anno festeggia 100 anni. Un profumo rivoluzionario, che ha saputo reinterpretare la rosa in una maniera completamente inaspettata e innovativa per l'epoca.

Ma i profumi alla rosa negli hanno continuato a evolversi, reinventandosi senza sosta e sapendo adattarsi ai cambiamenti sociali delle varie epoche, celebrando le varie sfumature olfattive che regalano le diverse varietà, rivelando creazioni anche completamente diverse tra loro.

Perché il bello della rosa è proprio la sua versatilità, in grado di risultare in profumi dall'animo vintage e iperomantico, alle sfaccettature più fresche e verdi che ricercano la perfetta fedeltà del fiore in natura, fino alle sfumature più scure e sensuali, con l'accoppiata del'elezione con oud e altre spezie da mille e una notte (una su tutte? Lo zafferano).

I migliori profumi alla rosa da provare

Per celebrare il mese di Maggio abbiamo selezionato per te alcuni tra i profumi alla rosa che più amiamo e che forse non ti aspetti, un'occasione per regalarti o, perché no, per regalare alla mamma un gioiello olfattivo unico. Sfoglia la gallery per scoprirli tutti!

Floris A Rose For... Histoires de Parfums Rosam Masque Milano Love Kills Mizensir Rose Exaltante Maison Françis Kurkdjian À La Rose Byredo Rose Of No Man's Land Ella K Rose de Pushkar Frédéric Malle Portrait of a Lady Laboratorio Olfattivo Nerosa Locherber Madeleine Rose Mazzolari Le Rose Omnia Profumi Opalerosa Pierre Guillaume Paris Tauer Une Rose Chyprée Xerjoff K’Bridge