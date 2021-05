I lockdown e le restrizioni ci hanno tenuti lontani dagli affetti. Ma cosa accadrà quando tutti potremmo tornare ad abbracciarci?

Durante l’emergenza sanitaria abbiamo tutti cambiato le nostre abitudini quotidiane. Quello che più ci è mancato, sopra ogni cosa, è stata la vicinanza delle persone che amiamo, degli affetti, degli amici e dei familiari. Ritornare a essere sociali, dopo la pandemia, è una prerogativa di tutti. Ma sappiamo ancora farlo?

I ripetuti lockdown, le restrizioni e il divieto di fare assembramenti ci hanno fatto scoprire e riscoprire la dimensione domestica. L’isolamento sociale ci ha impedito di abbracciarci, di tenerci per mano e di guardarci negli occhi, facendoci sviluppare nuove abitudini.

Esattamente come avviene in natura, e tra gli animali, per sopravvivere ci siamo adattati al cambiamento. Abbiamo imparato a restare vicini, come forse non lo avevamo mai fatto, grazie alla tecnologia, attraverso videochiamate a ogni ora del giorno. Ma cosa succederà quando la pandemia sarà solo un brutto e lontano ricordo?

Come ritornare a essere sociali e socievoli dopo la pandemia

L’importanza delle relazioni, nella nostra vita, è fuori discussione. Se da una parte è vero che la solitudine è preziosa perché ci aiuta a ottenere consapevolezze importanti, è altrettanto vero che la vicinanza delle persone che amiamo ci rende felici.

In generale, stare insieme alle persone ci fa bene. Del resto non dimentichiamoci che siamo animali sociali per antonomasia. E non è un caso se tutti, nonostante le nuove abitudini durante la pandemia, ci siamo sentiti persi e senza punti di riferimento quando ci siamo ritrovati lontani gli uni dagli altri.

Tuttavia non possiamo ignorare che il Coronavirus, inevitabilmente, ci ha cambiati. Ecco perché ancora oggi, il pensiero di tornare alla normalità ci entusiasma da una parte, ma ci terrorizza dall’altra. Ecco quindi 5 consigli utili per ritornare a essere sociali e socievoli dopo la pandemia.

Ripensare al valore delle relazioni

Probabilmente, questo periodo di isolamento sociale, ci ha permesso di ripensare al valore delle relazioni che abbiamo, di qualsiasi natura esse sono. Uno dei modi per ritornare a essere sociali dopo la pandemia è proprio questo: agire sulla qualità relazionale.

Stare in mezzo alla gente è bello, ma trascorrere il tempo con le persone che amiamo, e che ci amano, lo è ancora di più. Quando tutto ritornerà alla normalità, dedichiamoci ai rapporti sociali importanti, molto più di quanto facevamo prima.

Prediligere le esperienze intime

Potrebbe accadere, soprattuto nel primo periodo post pandemia, di essere sopraffatti dall’ansia al pensiero di trascorrere del tempo in mezzo a tante persone. Questo è più che comprensibile, considerando il periodo che abbiamo vissuto.

In questo caso, possiamo iniziare gradualmente, prediligendo esperienze intime in luoghi sicuri, come può essere la nostra casa. In questo modo ci riabitueremo di nuovo a stare in mezzo alle persone allenando socievolezza.

Accettare le attività sociali

Per ritornare a essere sociali e socievoli dopo la pandemia dobbiamo aprirci alle nuove esperienze. Se amici o colleghi ci invitano a cena o a fare una gita fuori città, accettiamo. È il primo modo per ristabilire i contatti persi, o comunque modificati, durante l’emergenza sanitaria.

Anche se ad invitarci sono dei semplici conoscenti, accettiamo comunque. Potrebbe essere un ottimo modo per iniziare nuove conoscenze e intraprendere frequentazioni interessanti.

Raggiungere gli amici e pianificare

Abbiamo atteso per mesi questo momento e non possiamo lasciarcelo sfuggire. Come abbiamo visto, non è poi così difficile cambiare le proprie abitudini, anche se a volte sembra impossibile. Dopo la pandemia, organizziamo il nostro tempo libero, puntando sulla condivisione.

Raggiungiamo i nostri amici, in qualsiasi parte del mondo si trovano. Pianifichiamo viaggi, incontri e gite fuori porta con loro. Uscire dalla zona di comfort potrebbe risultare difficile, almeno nel primo periodo, ma basterà il sorriso e l’abbraccio di un amico sincero per capire che insieme è tutto più bello.

Incontri online che diventano reali

Gli strumenti online ci danno una grande opportunità per ritornare a essere sociali e socievoli dopo la pandemia. Ci sono diverse applicazioni che ci permettono di connetterci a persone che la pensano come noi e che condividono gli stessi interessi.

Si tratta di un modo straordinario per ritornare a vivere il mondo reale, per uscire di casa, incontrare sconosciuti e per essere più socievoli con le persone. Provare non costa davvero nulla!

Internet ci ha tenuto compagnia per molto tempo, ed è stato per mesi lo strumento che ci ha fatto sentire vicini, gli uni con gli altri, nonostante le distanze sociali. Oggi, sempre internet, può trasformarsi in un valido alleato per tornare a essere sociali.

E questo è vero anche con le app di appuntamenti, per chi è in cerca dell’anima gemella o per chi vuole solo incontrare nuove persone. Anche questo può essere un modo inedito e divertente per ricordarsi cosa vuol dire stare in mezzo alle persone.