Nuove proposte Sanremo 2021: chi sono i giovani del festival

L e otto nuove proposte in gara a Sanremo 2021, protagonisti delle prime due serate del Festival.



Volti nuovi o nomi già sentiti nei mesi scorsi, saranno otto i ragazzi in gara a Sanremo 2021 nella categoria delle Nuove Proposte, che si esibiranno sul palco dell’Ariston già dalla prima serata del Festival, martedì 2 marzo.

Chi sono gli otto giovani a Sanremo 2021

Alcuni di loro sono assolutamente volti nuovi, veri e propri emergenti, altri, invece si sono già visti in giro anche perché già sotto la lente d'ingrandimento di alcuni discografici o addirittura come cantante spalle in tour di colleghi big.

Le Nuove Proposte sfileranno alla corte di Amadeus nelle prime due serate: si ascolteranno quattro canzoni la prima sera, martedì 2 marzo, e quattro la seconda serata, mercoledì 3 marzo. Il vincitore del Festival di Sanremo 2021, verrà premiato durante la quarta serata, venerdì 5.

Elena Faggi con "Che ne so"

Neo maggiorenne romagnola, di Forli, Elena Faggi è stata tra gli otto finalisti di Area Sanremo. Non c'è stata competizione: la giovane ha avuto la meglio su centinaia di concorrenti, ed è stata la prima selezionata sugli otto cantanti rimasti in gara.

Il pezzo che porterà sul palco dell’Ariston si intitola Che ne so, un brano home made, come definito dalla stessa Elena, scritto insieme al fratello Francesco che ha curato anche l' arrangiamento del brano registrato in casa. Il tema è quello dei primi amori giovani, non corrisposti, pieni di illusioni e disincanto.

Fratelli Dellai con "Io sono Luca"

Altra Nuova Proposta direttamente da Area Sanremo. Sono i gemelli Luca e Matteo Dellai che si presentano all'Ariston con Io sono Luca. Un pezzo scritto da Matteo un e composto insieme al fratello per definirla e arrangiarla.

La canzone racconta la storia di un ragazzo che rinasce, e si libera di pesanti paranoie, fardelli che lo hanno tenuto incollato a situazioni e convinzioni mentali che lo hanno ostacolato nella vita.

Gaudiano con "Polvere da sparo"

Intensa, che arriva dritta come un colpo. La canzone di Luca Gaudiano -in arte soltanto Gaudiano -è dedicata al padre morto un anno fa. Foggiano, 30 anni, figlio di una professoressa di Lettere e di un ingegnere, ha iniziato ad appassionarsi alla musica da ragazzino.

All'età di 15 anni proprio il padre gli regalò una chitarra, e da lì inizio tutto. Il brano che lo ha fatto passare alle selezioni per la 71esima edizione del Festival di Sanremo, è Polvere da sparo, una canzone intima, forte, che ha aiutato il ragazzo a metabolizzare l'assenza del padre che gli ha trasmesso l'amore per la musica.

Folcast,"Scopriti"

È lo pseudonimo di Daniele Folcarelli, romano, studia musica e suona da quando era ragazzo. La sua canzone, Scopriti, è tra le favorite di quelle in gara presentate dai giovani, soprattutto per il testo. Entusiasta e fan di numerosi big di questo Sanremo 2021, Folcast darà il tifo per Fulminacci, artista che ha detto di amare particolarmente.

Greta Zuccoli con "Ogni cosa sa di te"

Napoletana, ventidue anni, Greta Zuccoli ha iniziato scrivendo in inglese e Ogni cosa sa di te, con cui sarà in gara sul palco dell'Ariston, è una delle sue primissime canzoni in italiano.

Si ispira ai cantautori classici come Endrigo, Tenco a De Andrè ma ascolta generi dei più diversi che contaminano i suoi brani. Greta non è nuova sul palco, ma vanta nel curriculum già importanti collaborazioni con Diodato (era la sua corista) e Damien Rice, oltre a un progetto umanitario con Amnesty International.

Davide Shorty con "Regina"

Davide Sciortino è un altro volto noto tra gli otto giovani delle Nuove Proposte di Sanremo 2021 in gara per questa 71esima edizione del Festival. Siciliano di Palermo, ha fatto parte della band dei Combomastas.

Ha vissuto a Londra, città che è stata la sua casa per un po’, e l'ha molto ispirato. Una volta rientrato in Italia si è presentato alla nona edizione di X-Factor arrivando terzo.

Il suo primo album ufficiale è "Straniero", cui seguono "Terapia di gruppo" e "La soluzione reboot". A Sanremo porterà Regina, la canzone che tutte le ragazze vorrebbero sentirsi dedicare: una dichiarazione dolce, l'invito alla persona amata a vedere il bello che c'è in lei, una regina, appunto.

Wrongonyou canta "Lezioni di volo"

È il vero leader del gruppo, infatti è amato da tutti i suoi colleghi delle Nuove Proposte Sanremo 2021. Il pezzo di Marco Zitelli (questo il suo vero nome) è Lezioni di volo, scritto e prodotto insieme ad Adel Al Kassem e Riccardo Scirè, è un inno alla vita vissuta con coraggio e liberi da incertezze.

Lo abbiamo visto anche recitare nel film Il premio (ha scritto anche la colonna sonora). Nel 2018 è uscito il disco Rebirth mentre l’anno successivo viene pubblicato Milano parla piano. È un volto noto, soprattutto tra i fan di Mika: ha aperto cinque tappe dei suoi concerti tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020.

Avincola sul palco con "Goal!"

Dall'Edicola di Fiorello al palco dell'Ariston. È andata così per Avicola, romano doc, che ha collaborato con artisti come Riccardo Sinigallia, Freak Antoni (Skiantos), Paolo Giovenchi, e, appunto, Fiorello (assiduo fan de l’Edicola, un giorno ha chiesto a Fiore di ospitarlo) ed Edoardo De Angelis.

È la seconda volta che partecipa a Sanremo Giovani: l’anno scorso perse contro gli Eugenio In Via Di Gioia, ma colpì tutti per il tuo talento. Il pezzo si intitola Goal! ed è una bella storia di riscatto, come chi è sempre stato sempre in panchina a guardare gli altri giocare e si ritrova al 90° minuto a entrare in campo e segnare.