S ei a disagio e ti sembra che qualcosa non vada con quell'amica lì? Potrebbe esserti utile conoscere i segnali che ti fanno individuare una persona negativa: forse è proprio per questo che il vostro rapporto sta cambiando

All'inizio del vostro rapporto la tua amica sembrava straordinaria e ora qualcosa non va? Forse dovresti conoscere i segnali che ti fanno individuare una persona negativa e capire se hai a che fare proprio con una di loro.

Sì, perché diciamolo pure: non sempre ci accorgiamo di avere a che fare con questo tipo di persone e talvolta, addirittura, il bene che vogliamo loro offusca il nostro giudizio.

Ecco dunque i segnali più eclatanti, che una volta riconosciuti possono aiutarti a correre ai ripari... o a prendere le giuste distanze.

Pensa di essere sempre un passo avanti

No, non è questione di ambizione, ma di supremazia. Tra i segnali che ti fanno individuare una persona negativa c'è la presunzione costante di essere sempre "di più" rispetto agli altri.

Questo genere di persone non accetta di avere lacune o di dover imparare qualcosa, ma tira dritto pensando di essere dalla parte della ragione o di aver già tutta la sapienza del caso in pugno.

Poco importa se fatti e persone dicono il contrario: una persona negativa non accetterà mai di essere in difetto, su qualsiasi campo.

Critica chiunque, senza freni

Non accetta critiche, neanche quelle costruttive, ma non si fa remore a farne a go go, anche quando la situazione è delicata. Una persona negativa, purtroppo, tende a vedere costantemente il male negli altri e punta a portarlo fuori in modo tale da essere l'unica a "brillare".

Il suo processo di critica rasenta il punzecchiante e passa anche per le frecciatine: può essere indice di passivo-aggressività e può essere accompagnato da reazioni estreme in caso di ribattute.

Fa autocritica solo per essere rincuorata

Tra i segnali che ti fanno individuare una persona negativa ce n'è uno lampante, essenziale: se è vero che non accetta le critiche dagli altri, sarà lei stessa a elencare, in determinati momenti, i suoi difetti.

Attenzione però, perché non si tratta di sana autocritica ma di strategia: facendo così, la persona negativa vuole mostrarsi umile e dimostrare di non essere "immune" al suo stesso feroce giudizio.

Peccato però che i difetti presi di mira saranno, in realtà, delle bazzecole e. che il suo vero obiettivo sia essere rincuorata e sentirsi dire che ciò che sostiene non è vero.

Fa di tutto per essere sempre al centro dell'attenzione

Non è una regola scolpita nella pietra, ma tieni presente che persone negative ed egocentrismo vanno, generalmente, di pari passo. Nella fattispecie, non si tratta di un egocentrismo "innocuo" che si limita a uno smisurato amor proprio, ma di un desiderio incontrollabile di rubare i momenti d'oro altrui.

Una persona negativa non si metterà mai da parte, in nessun occasione: che sia un giorno speciale (per qualcun altro) o una semplice serata tra amici, non farà mai un passo indietro.

Cercherà di concentrare su di sé tutti gli sguardi, tutte le attenzioni e persino tutte le avances, se necessario. Non le importerà neanche di mettere in difficoltà chi le sta intorno: finché i riflettori sono accesi su di lei, il resto non conta.

Dice di essere empatica, ma non lo è

Forse non lo sai, ma spesso e volentieri le persone negative sostengono di essere empatiche, talmente tanto empatiche da avvertire su sé stesse i dolori degli altri. Bene, non è così.

L'empatia è un dono straordinario, che si accompagna a caratteri miti e un'indole tendenzialmente generosa. Le persone negative parlano di empatia solo per entrare nelle grazie delle persone che hanno intorno e per cercare di diventare delle figure di "riferimento".

È quasi una trappola: con la scusa dell'empatia e della comprensione irretiscono le persone più docili e le attirano nella loro rete, tenendole sotto scacco.

Non è mai contenta della felicità degli altri

Cos'è che ti dimostra davvero che una persona negativa non è empatica? Semplice: non è e non sarà mai contenta della felicità degli altri. Qualsiasi occasione gioiosa diventerà uno spunto per discorsi beceri o per trovare il punto debole della situazione.

Questo è forse il più forte tra i segnali che ti fanno individuare una persona negativa: se è vero che si può questionare su un avvenimento singolo, non è possibile che si trovi il marcio in ogni momento felice degli altri.

Per di più ti accorgerai che, al contrario, quando intorno a lei qualcuno sta male o è in difficoltà, la persona negativa farà di tutto per scavare nella vicenda, trovare i punti più dolenti. Con la scusa dell'ascolto carpirà le informazioni che vuole e saprà come "godere" di ciò che ha recepito al momento giusto.

Sminuisce tutti i tuoi successi

Un altro dei segnali che ti fanno individuare una persona negativa riguarda l'approccio che ha ai tuoi traguardi e ai tuoi successi. Una vera amicizia, profonda e disinteressata, si vede negli istanti in cui la persona che hai di fronte è spontaneamente felice per ciò che fai.

Se invece hai di fronte una persona che non ti è davvero amica e che è negativa, ti accorgerai che persino quel grande successo che insegui da mesi per lei è nulla: non vedrai alcun tipo di entusiasmo e ti sentirai quasi dire che non hai fatto nulla di speciale.

Ti scoraggia

Non solo sminuire, ma anche scoraggiare: ebbene sì, una persona negativa non si limita a non apprezzare i tuoi risultati, ma cerca anche di dissuaderti dal fare ciò che ti piace o ciò in cui ti impegni.

Da lei ti sentirai spesso dire che non ne vale la pena, di lasciare perdere: non darle mai ascolto e continua per la tua strada.

Si arrabbia se non viene fatto ciò che dice

Una persona negativa può avere delle reazioni estreme se non segui un suo "consiglio". Essendo una persona per niente felice dei successi e dei traguardi altrui, tenderà ad arrabbiarsi se ciò che dice non viene seguito alla lettera.

Ciò significa che se ti dirà di lasciare perdere qualcosa e tu non lo farai, lei si arrabbierà e batterà i piedi o cercherà, a modo suo, di fartela pagare non parlandoti o emarginandoti.

Pensa che tutti parlino male di lei

Infine, tra i segnali che ti fanno individuare una persona negativa ce n'è uno che può sembrarti contraddittorio, ma è esplicativo: penserà sempre che gli altri parlino male di lei. Per autoanalisi? No, per proiezione.

Essendo lei stessa abituata a pensare male di tutti, la persona negativa sarà sempre convinta che tutti agiscano alle sue spalle e pensino male di lei. Questo atteggiamento si estende anche agli amici più cari e può provocare rotture in un gruppo che prima era coeso.