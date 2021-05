S torie distopiche o crime, dark comedy al femminile e drammi emozionanti: tra le serie tv di Apple tv hai davvero l'imbarazzo della scelta!

Nel vasto panorama delle piattaforme di streaming, le serie tv di Apple tv sono tutt’altro che di secondo ordine.

In Italia la piattaforma streaming dell’azienda di Cupertino è approdata da un anno e mezzo, e ha da subito dato del filo da torcere ai giganti rivali come Netflix e Amazon Prime Video, che ogni mese rinnovano il loro catalogo, tra documentari, film e serie tv.

A proposito di show, anche l’offerta di serie tv di Apple Tv è molto interessante e variegata: per orientarti meglio nella scelta, potresti leggere questa selezione di titoli che non puoi proprio perderti.

Amazing Stories

Cominciamo la lista delle serie tv di Apple Tv che devi assolutamente vedere con uno show antologico che vanta Steven Spielberg come produttore esecutivo. Del resto, l’idea è proprio quella della sua omonima serie anni Ottanta: una raccolta di avventure dalle sfumature horror, fantasy e fantascientifiche, in cui non mancano anche tocchi di romanticismo.

Dickinson

A proposito di emozioni, non puoi davvero non guardare la serie tv di Apple tv sulla poetessa Emily Dickinson. In questa serie, già rinnovata per la terza stagione, la protagonista è interpretata da Hailee Steinfeld e la vita della scrittrice, tra opere e amori, viene raccontata in maniera moderna, in modo da conquistare anche un pubblico più giovane.

Defending Jacob – In difesa di Jacob

Vuoi vedere Captain America in un ruolo diverso?Recupera questo titolo: si tratta di una miniserie crime tratta dall’omonimo romanzo del 2012 di William Landay. Chris Evans interpreta Andy Barber, assistente procuratore distrettuale della cittadina di Newton, in Massachusetts, incaricato delle indagini sull’omicidio di un compagno di classe di suo figlio Jacob, che però potrebbe risultare implicato.

For All Mankind

Se ami le storie ambientate in un futuro distopico, For All Mankind rientra a pieno diritto tra le serie tv di Apple Tv che non puoi proprio perderti. Il creatore di Battlestar Galactica, Ronald D. Moore ha sviluppato un futuro alternativo in cui sono stati i russi, e non gli americani, gli astronauti che hanno mosso i primi passi sulla Luna. In crisi per aver perso un’occasione così importante nell’astronomia mondiale, la NASA decide di battere i russi, lanciando un’altra missione spaziale. Questa volta, però, a finire sulla Luna sarà una donna.

Physical

Dark comedy al femminile? Sì, il catalogo delle serie tv di Apple tv ne ha una, in arrivo a giugno. La storia segue le vicende di Sheila Rubin, una casalinga apparentemente sommessa che sostiene le aspirazioni politiche del brillante e controverso marito, negli anni Ottanta. Ma dentro le mura domestiche, Sheila ha una sua visione divertente e un po’ dark della vita, con cui cerca di combattere una serie di demoni personali legati all’immagine che ha di sé… almeno finché non scopre il mondo dell’aerobica. La donna si trasforma: da casalinga soffocata e trascurata capace solo di sostenere il marito diventa sicura di sé, economicamente indipendente e, una figura che oggi diamo per scontata, ma che all’epoca era del tutto rivoluzionaria: una lifecoach al femminile.

See

See è una delle serie tv di Apple Tv più apprezzate di sempre. La storia è ideata da Steven Knight (già autore di titoli apprezzatissimi come Peaky Blinders), e racconta un futuro distopico in cui la popolazione è stata decimata da un virus che ha tolto la possibilità di vedere ai sopravvissuti. Oltre alla storia, piuttosto avvincente, devi anche sapere che il protagonista, è Jason Momoa, cioè l’interprete di Aquaman e ex Khal Drogo ne Il Trono di Spade, qui alle prese con un ruolo da protagonista di uno show fantasy-distopico.

Servant

Il regista de Il sesto senso M. Night Shyamalan si cimenta con una storia thriller-horror come solo lui sa fare. In questo caso, una tata si ritrova a fare da baby sitter per il figlio neonato di una coppia…Peccato che il bebé non ci sia, perché il neonato è in realtà una bambola reborn, che la coppia adotta per cercare di superare il trauma e il lutto per la morte del figlio.

Trying

Intensa e emozionante, la serie tv di Apple tv intitolata Trying racconta vicende di Jason (Rafe Spall) e Nikki (Esther Smith), una coppia che non riesce ad avere figli e che quindi decide di adottarne uno, affrontando con pazienza e amore tutti gli imprevisti e i numerosi ostacoli lungo la strada. Rinnovata per una seconda stagione in arrivo, è una storia che affronta con molta delicatezza il tema dell’adozione e il senso di inadeguatezza che le persone sperimentano rispetto a certe questioni.

The Morning Show

Adesso che l’abbiamo rivista nei panni di Rachel, nella reunion di Friends, potrebbe sembrare strano vedere Jennifer Aniston protagonista di uno show drammatico, che però merita. Tra le serie tv di Apple tv, The Morning show è stato uno dei primi titoli disponibili e racconta la difficoltà di Aniston, anchor-woman “insidiata” dalla collega Reese Witherspoon mentre il suo co-conduttore, Steve Carell, è licenziato per l’accusa di comportamenti sessuali scorretti.

Ted Lasso

In nomination (anche) come Miglior commedia, il suo protagonista Jason Sudeikis ha vinto il Golden Globe. Del resto, Sudeikis è anche ideatore, insieme a Bill Lawrence, di Ted Lasso.

La storia segue appunto un allenatore statunitense di football americano, Ted Lasso, che si trasferisce in Inghilterra ad allenare una squadra di calcio britannica, nonostante la diffidenza dello staff ed in particolare della presidentessa del club calcistico. Anche se non sei una sportiva, questo è decisamente un titolo imperdibile tra le serie tv di Apple tv.