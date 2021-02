S ognare l'ex può risultare spiazzante, ma cosa significa davvero? La persona che avevamo chiuso in una scatola dei ricordi sta tornando ad abitare nel nostro cuore?

L'amore è un sentimento incontrollabile, scalpitante e indomabile, per questo quando ci ritroviamo a sognare l'ex cominciamo a farci diverse domande. Cosa sta cercando di dirci il nostro subconscio?

Di certo rivedere, anche se per via di un sogno, il volto di una persona che abbiamo amato profondamente può turbarci e può portarci a chiederci se dovremmo preoccuparci. La risposta secca è no: sognare l'ex, infatti, è molto più comune di quanto si pensi.

Che cosa è il nostro ex?

Facciamoci una domanda e diamoci una risposta: che cosa è, per noi, il nostro ex? Se vogliamo comprendere a pieno le ragioni - e il significato - del nostro sogno, occorre essere il più possibile sincere con noi stesse.

Si tratta di un lontano ricordo e stiamo vivendo una vita felice e appagante? Abbiamo una relazione sana e abbiamo trovato la nostra dimensione? Allora il nostro ex sarà semplicemente un simbolo che il nostro subconscio sta usando per parlarci del passato.

Se invece siamo ancora innamorate di lui e procediamo a tentoni lungo una strada ancora nebbiosa, fatta di tentativi per dimenticarlo, sognarlo è un processo assolutamente fisiologico.

Ma adesso indaghiamo i sogni più comuni con protagonista l'ex e vediamo i vari significati, caso per caso.

Cosa significa sognare l'ex fidanzato?

Sognare l'ex fidanzato generalmente significa una sola cosa, ovvero che abbiamo dei sentimenti irrisolti per lui. Attenzione però, non diamo di matto: i sentimenti irrisolti possono essere letteralmente qualsiasi cosa.

Sognare di baciare o fare l'amore con l'ex fidanzato

Se eravamo convinte che lui fosse il vero amore, se stavamo pensando al matrimonio e se avevamo dei progetti, sognare di avere dei contatti intimi con il nostro ex è assolutamente normale.

Si tratta di una cosa che può capitare di frequente, anche se siamo andate avanti con la nostra vita. Gli ex che si sono amati di più, quelli che sembravano essere destinati a essere per sempre, lasciano un segno indelebile.

Non significa che dobbiamo gettare tutto alle ortiche per loro, ma che una parte di noi, a dispetto della fine della storia, sarà sempre grata per ciò che è stato e ricorderà per sempre di aver condiviso qualcosa di forte e prezioso.

Sognare di essere ignorate dall'ex fidanzato

Nel nostro sogno l'ex ci passa accanto, ci ignora e noi ci rimaniamo male? Significa che ci stiamo chiedendo se era vero amore e che siamo turbate dal modo in cui le cose sono finite.

Il fatto di vedere la persona che amavamo alzare lo sguardo e superarci, inoltre, è un modo di metabolizzare il fatto che lui è passato alla fase successiva e di auto incoraggiarci a fare lo stesso.

Sognare di litigare con l'ex fidanzato

Se abbiamo sognato di litigare con l'ex, potremmo star attraversando un momento caratterizzato da rabbia e dubbi relativi alla nostra relazione con lui.

La nostra psiche deve trovarsi a rielaborare quanto accaduto, passando per i momenti di contrasto più drammatici, prima di acquietarsi e andare avanti. Anche questo è un processo fisiologico.

Sognare un ex storico

Gli ex storici sono capitoli a parte: sono immagini lontane nel tempo che, nonostante l'accumularsi degli anni passati tra l'ultimo bacio e il nostro presente, sembrano sempre vivide e palpabili.

Se è passato molto tempo è davvero difficile che il sogno sia legato a sentimenti reali o alle farfalle nello stomaco che contraddistinguevano i nostri momenti con lui.

In generale, sognare un ex storico significa avere nostalgia del periodo che rappresenta, sia esso l'adolescenza o un'età leggermente più matura.

D'altronde pensiamoci bene: la persona che amavamo allora non c'è più, perché è maturata, è cambiata ed è cresciuta. Esattamente come abbiamo fatto noi.

Perché ci siamo trovate a sognare l'ex marito?

Sembra un paradosso, ma sognare l'ex marito è una cosa assolutamente frequente tra le donne separate o divorziate e no, non significa necessariamente che si voglia tornare insieme.

In maniera molto spicciola, il nostro subconscio metabolizza il fatto che quel finché morte non vi separi non è più reale ed elabora realtà parallele, finalizzate tanto a esaltare l'importanza avuta dall'ex quanto a minimizzare il suo impatto nella nostra vita.

Può dunque succedere di sognare, un giorno, di ripercorrere la navata con lui e, il giorno dopo, ritrovarci in una dimensione onirica in cui lo vediamo partire per andare lontano mille miglia: è una fase di assestamento, relativa al ruolo fondamentale che lui aveva nella nostra vita.

Sognare l'ex amante: rimorso o rimpianto?

Ci siamo cascate anche noi: abbiamo trovato il "coraggio" e il tempo per tradire il nostro partner. Abbiamo commesso un errore che ci ha segnate e che sta lasciando degli strascichi, per via dei sotterfugi e delle bugie.

E quindi eccoci qui, ora abbiamo sognato l'ex amante, magari rievocando i nostri momenti hot insieme. Che cosa significa? Tutto dipende dalla sensazione che ci ha lasciato il sogno.

I motivi di questo sogno possono essere due: rimorso per l'errore commesso o rimpianto per aver messo da parte l'amante, di cui magari ci stavamo innamorando.

Sognare l'ex del mio fidanzato (o marito)

Chiudiamo uscendo un attimo dall'argomento principale: può capitare, infatti, di sognare l'ex del proprio fidanzato o marito. Non importa se la si sogni mentre fa qualcosa in particolare, questo sogno ha un significato ben preciso.

Ciò che il nostro subconscio ci sta dicendo è che abbiamo paura di perdere la persona che abbiamo accanto e che amiamo. Forse ci sentiamo in difetto, forse abbiamo avuto qualche piccolo litigio o forse stiamo lavorando troppo.

Dopo questo sogno non c'è molto da fare: bisogna semplicemente baciare il nostro amore, per sentirci bene con lui e con noi stesse.