L a storia della «Principessa Triste» è il centro della pellicola biografica dedicata alla compianta Lady D, intitolata semplicemente con il suo cognome, Spencer.

Oltre alla serie The Crown, è in arrivo un film con Kristen Stewart nei panni di Diana Spencer.

Intitolato semplicemente con il cognome da nubile di Lady D, la pellicola scritta da Steven Knight (Peaky Blinders) e diretta da Pablo Larraìn, è una biografia dedicata alla Principessa del Galles.

«Sarà una storia sull’identità e sulla decisione di una donna di non essere regina» aveva dichiarato il regista Larraìn, all'annuncio del progetto.

Ecco tutto quello che si sa sul biopic Spencer.

Kristen Stewart come Lady D

É Kristen Stewart a interpretare Lady D. Per l’attrice, quello di Diana Spencer non è certo il primo ruolo biografico con cui cimentarsi.

Quando è stata lanciata, giovanissima, come eroina femminile della saga Twilight (insieme all’ex Robert Pattinson), la Stewart aveva già una certa esperienza alle spalle.

Dopo Twilight, tuttavia, ha dovuto riconquistarsi il titolo di attrice affrancandosi dal passato da teen star, attraverso una gavetta lunga e ricca di film d’autore, come Sils Maria – Clouds of Sils Maria (2014) di Olivier Assayas (che l’ha diretta anche in Personal Shopper nel 2016).

A proposito di ruoli biografici, nella carriera di Kristen Stewart si ricordano The Runaways (2010) e Seberg - Nel mirino (2019). Il primo, diretto da Flora Sigismondi, racconta la storia dell'omonimo gruppo rock al femminile, con Kristen Stewart nei panni di Joan Jett, affiancata da Dakota Fanning in quelli di Cherie Currie.

La pellicola più recente, invece, è diretta da Benedict Andrews, e è incentrata sulla vicenda dell'attrice statunitense Jean Seberg (interpretata dalla Stewart), perseguitata dall'F.B.I. a causa dei suoi rapporti con il leader delle Pantere Nere Hakim Jamal.

La stessa Kristen Stewart aveva svelato qualche anticipazione di Spencer: «Il film è un tuffo nella proiezione emotiva di Diana, in un punto di svolta nella sua vita», facendo riferimento al fine settimana durante il quale Diana decise che il suo matrimonio con il principe di Galles era finito, un episodio riportato anche nella serie The Crown. «È uno sforzo straziante per lei tornare a se stessa, poiché Diana si sforza di mantenere ciò che il suo cognome Spencer significa per lei», aveva detto l’attrice americana.

La trama

Spencer si sviluppa a partire dal dicembre del 1991: il matrimonio tra Lady D e Carlo è arrivato a un punto di stallo. In crisi da tempo, la coppia non sa come fare per fronteggiare alle voci insistenti di un divorzio imminente. Consapevoli di dover salvaguardare le apparenze, poiché potrebbero essere la prossima coppia regnante con la corona d’Inghilterra, Diana e il Principe Carlo si recano nella tenuta di Sandringham nel Norfolk per trascorrere le vacanze di Natale in famiglia.



Il film si svolge dunque nell’arco di quei tre giorni, durante una delle ultime vacanze natalizie di Diana come membro della casa dei Windsor. In quel periodo, infatti, Diana arriva alla decisione di porre fine al suo matrimonio con il Principe Carlo.

La visione del film

Il regista di Spencer è Pablo Larraín: il cineasta cileno è un esperto di pellicole biografiche. Nel suo curriculum, ci sono i film Neruda e Jackie, entrambi del 2016. Il primo titolo è dedicato al poeta Pablo Neruda, mentre il secondo a Jackie Kennedy, ruolo che è valso la nomination all’Oscar alla sua interprete Natalie Portman.

È quindi piuttosto comprensibile perché ci siano aspettative così alte sul film di Larraín e sulla sua versione della vita della Principessa del Galles.

«La mia generazione è cresciuta con un'idea molto precisa di quella che è una favola – aveva spiegato il regista quando è stato annunciato il progetto – Di solito, il principe trova la sua principessa, che diventa la sua sposa e, poi, la sua regina. Quando la principessa di turno decide di non voler diventare regina, ma di essere solo sé stessa, la favola finisce. Ho sempre pensato che sia una decisione dura da prendere. Sarà il cuore del mio film».

Il cast

La protagonista Kristen Stewart, intreprete di Lady D, è affiancata dal giovane attore inglese Jack Farthing (Poldark) nel ruolo di Carlo, Principe del Galles ed erede al trono Windsor.

Nel cast di Spencer troviamo anche Timothy Spall (Mr. Turner), Sally Hawkins (La forma dell'acqua) e Sean Harris (Mission: Impossible – Fallout).

Team tecnico di stelle

Oltre al cast di attori, il film Spencer vanta un team tecnico di vere superstar.

La costumista, infatti, è Jacqueline Durran, vincitrice di due premi Oscar per Piccole donne e Anna Karenina, mentre trucco e parrucco sono opera di Wakana Yoshihara (Omicidio sull’Orient Express, High Rise).

Production designer Guy Hendrix Dya, due volte nominato all’Oscar per Passengers e Inception. Il direttore della fotografia è Claire Mathon (Portrait of a Lady on Fire).

Per quel che riguarda la colonna sonora, che dire? È curata da Jonny Greenwood (You Were Never Really Here, Phantom Thread) dei Radiohead.

Quando esce il film

La data di uscita del film non è ancora stata resa nota, ma la produzione dovrebbe essere completata entro l’autunno, in modo da consentire l’uscita del film tra il 2021 e il 2022.

L’anno prossimo (2022), infatti, ricorre il 25° anniversario della morte di Lady Diana, avvenuta il 31 agosto 1997.

Spencer sembra destinato a suscitare molto scalpore anche perché arriverà l’uscita della quarta stagione di The Crown e il Golden Globe vinto dalla giovane Emma Corrin proprio per il ruolo di Diana (nelle ultime due stagioni della serie a prestare il volto alla Principessa Triste sarà, invece, Elizabeth Debicki).

Le riprese

Spencer è stato girato tra Germania e Regno Unito. Secondo gli ultimi aggiornamenti, le riprese sul set tedesco si sono concluse il 18 marzo, mentre quelle in Inghilterra poco dopo.

Le prime immagini

In attesa del primo trailer ufficiale, la casa di distribuzione del film (negli Stati Uniti) Neon ha pubblicato sui social delle prime immagini di Spencer, che mostrano Kristen Stewart nei panni di Lady D.

Kristen Stewart is Diana, Princess of Wales, in Pablo Larraín’s SPENCER. pic.twitter.com/ldpNLOGhOt — NEON (@neonrated) January 27, 2021