Un grattacielo, secondo il Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH), è un edificio alto almeno 150 metri. Con questo criterio, è stata a stilata la classifica delle città con il maggior numero di edifici dall’altezza ragguardevole. In testa troviamo Hong Kong, seguita dalla futuristica Shenzhen e dall’iconica New York. Metropoli che hanno trasformato lo skyline in un elemento distintivo della propria identità.

1. Hong Kong: la regina verticale del mondo

Hong Kong mantiene il primato assoluto con ben 569 edifici che superano i 150 metri di altezza, di cui più di 100 oltrepassano i 200 metri. Il suo skyline, stretto tra mare e montagne, è tra i più riconoscibili al mondo. L’esigenza di ottimizzare lo spazio, unita alla crescita della popolazione, ha spinto la città a svilupparsi verso l’alto, creando un paesaggio urbano unico sul Mar Cinese Meridionale. Tra i simboli della città troviamo l’International Commerce Centre (484 metri), il Two International Finance Centre (416 metri) e il Central Plaza (374 metri). L’iconica Bank of China Tower, disegnata da I.M. Pei, rappresenta una metafora della crescita economica, con forme che richiamano le canne di bambù

2. Shenzhen: il laboratorio dell’urbanizzazione cinese

Al secondo posto con oltre 380 grattacieli sopra i 150 metri, Shenzhen è il volto della rapidissima trasformazione urbana della Cina. Da piccolo villaggio di pescatori a metropoli di oltre 12 milioni di abitanti in pochi decenni, la città è oggi un hub tecnologico e finanziario di livello mondiale. Qui svettano giganti come il Ping An Finance Center, uno dei grattacieli più alti del pianeta. La verticalità di Shenzhen non è solo una risposta alla densità abitativa, ma anche una dichiarazione di potenza industriale e innovativa.

3. New York City: l’icona dello skyline

Con oltre 320 grattacieli, la Grande Mela è la capitale simbolica dell’architettura verticale in Occidente. Dalla storica silhouette dell’Empire State Building alle torri di vetro di Billionaire’s Row, New York ha saputo rinnovarsi senza perdere il suo fascino. Tra le strutture più emblematiche troviamo il One World Trade Center (541 metri con la guglia), simbolo di resilienza, e numerosi edifici che fondono funzioni commerciali, residenziali e istituzionali. Lo skyline di Manhattan è un’icona globale che continua a ispirare architetti e turisti.

Top 20 città per numero di grattacieli

Hong Kong, Cina Shenzhen, Cina New York City, Stati Uniti Dubai, Emirati Arabi Uniti Guangzhou, Cina Shanghai, Cina Kuala Lumpur, Malesia Wuhan, Cina Tokyo, Giappone Chongqing, Cina Chicago, Stati Uniti Bangkok, Thailandia Chengdu, Cina Giacarta, Indonesia Mumbai, India Toronto, Canada Shenyang, Cina Singapore, Singapore Nanning, Cina Hangzhou, Cina

