G rimaldi inaugura la nuova tratta Napoli Palermo, città dove quest'anno ricorrono i 60 anni del Gattopardo. Noi siamo saliti a bordo

Il mio viaggio in crociera

Addormentarsi a Napoli e svegliarsi a Palermo. Succede con Cruise Ausonia la nave Grimaldi che viaggia sulla nuova tratta Napoli-Palermo. Bella e comoda, con 198 cabine, tutte con bagno privato, due ristoranti, bar, discoteca e piscina, è una mini nave da crociera con la possibilità di imbarcare la propria auto.

Io ho viaggiato sul ponte 9, in un'ampia cabina doppia con finestra: due letti e all’occorrenza altri due estraibili, bagno con doccia, scrittoio e guardaroba: la biancheria da bagno e da letto è di qualità. Ci sono cabine interne ed esterne, alcune suite matrimoniali con Tv e mini frigo e anche 2 cabine per viaggiatori con mobilità ridotta. Grimaldi è pet friendly e l’accoglienza per chi viaggia con il proprio cane è molto attenta, già sperimentata su altre tratte con simpatico kit cortesia e cabine dedicate.

In crociera, il menu ha sapori mediterranei



La nave salpa alle 20 dal porto di Napoli e alle 6.30 circa è già a Palermo. Al ponte 7 ci sono tutti i principali servizi di bordo: la reception, i due ristoranti, uno spazio giochi per bambini, boutique. Ci sono anche un bar e persino una mini discoteca con pista da ballo e cocktail bar. Oltre al ristorante self service, più veloce e informale, c’è il ristorante a la carte. Si trova in una bella sala, naturalmente vista mare, con tavoli vestiti da ampie tovaglie, fiori sul tavolo, calici da degustazione. Il menu? Lo chef di bordo propone piatti della cucina mediterranea, tra Campania e Sicilia. Puoi scegliere fra lo spaghetto con vongole e bottarga, il risotto al limone e gamberi; la parmigiana di melanzane e sformato di zucchine. La spesa si aggira intorno ai 50 euro a persona, per tre portate, escluso i vini. Fra le etichette ci sono i grandi classici della Sicilia, dal Grillo al Nero d’Avola. Trascorsa la notte, è tempo di sbarcare. In pochi passi dal porto si è nel centro storico della città. Ma prima di scendere si gusta la colazione. È a base di spremuta fresca di arancia, yogurt, croissant, fette biscottate e marmellata ma, per chi lo desidera, ci sono anche proposte salate.

Quanto costa

I prezzi di imbarco variano con la stagione e dal tipo di sistemazione a bordo. Si può scegliere anche il posto ponte (da 20 euro).