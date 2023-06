A nche un solo giorno può regalare grandi emozioni se lo si dedica a fare esperienze nuove insieme. Ecco i viaggi avventura da fare in coppia, con amici o in famiglia

Viaggi avventura: due cuori sulla mitica 2CV

Per i viaggi avventura tra il Monte Cadria e la costa adriatica, l’operatore Butterozone propone una passeggiata a cavallo per due con una guida esperta. A seguire una cena con grigliata sotto le stelle e una notte in una lussuosa tenda glamping d’altri tempi (160 euro a testa, instagram.com/butterozone). Sono brevi fughe romantiche alla portata di tutti anche quelle proposte nell’entroterra della Costa Azzurra da Madamoiselle Riviera. A bordo di una francesissima Citröen 2CV, con un autista a disposizione, si parte per una serie di esperienze fuori dal comune. Dalla degustazione di prodotti provenzali in cima a un campanile alla scoperta di una galleria privata di Biot, il borgo riconosciuto col marchio Città e mestieri d’arte, nella regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, nel dipartimento delle Alpi Marittime a nord di Antibes, a soli quattro chilometri dal mare. Il centro storico è un piccolo gioiello, con la Place des Arcades, la chiesa di Sainte-Madeleine e le due porte di accesso al villaggio ancora conservate: la Porte de Migraniers, in cui è ancora possibile vedere l’antico camminamento di ronda e le due torri, e la Porte des Tines (da 270 euro mezza giornata con due esperienze, mademoiselleriviera.co, biot-tourisme.com).

Viaggi avventura in Croazia

È una lunga vacanza in stile Laguna Blu, invece, quella che si può vivere in Croazia affittando una casetta sulle splendide spiagge delle Kornati (Incoronate), costellazione di isole dell’Adriatico centrale in gran parte comprese nell’omonimo Parco Nazionale (croatia.hr/it-it). Un tempo usate come abitazioni temporanee dai pescatori, hanno conservato la loro elegante semplicità e sono raggiungibili con circa due ore di barca dall’isola maggiore di Murter (Morter), la più settentrionale e popolosa dell’arcipelago. Equipaggiate con pannelli solari per la corrente elettrica, frigo a gas e cisterna per l’acqua, queste casette oggi fanno riscoprire l’essenziale, i ritmi scanditi dalla natura e la meraviglia di un’alba e di un tramonto soltanto per due. Il consiglio è di scegliere quelle dell’arcipelago di Zut e Sit, 35 piccole isole che geograficamente fanno parte delle Incoronate, ma fuori dall’area protetta, dove si può anche noleggiare un’imbarcazione per esplorarle tutte e andare a pesca (murter-kornati.com/it).

Tutti insieme in barca o in villa

La vacanza in barca a vela è speciale. Ognuno ha un compito: c’è chi si occupa della cambusa, chi dà una mano allo skipper perché sogna prima o poi di diventare un lupo di mare. E chi si gode le traversate prendendo il sole, tuffandosi in un mare trasparente, al largo e lontano da tutti. Quando si procede in flottiglia, con più barche, il divertimento raddoppia. È una delle formule più apprezzate da chi vuole incontrare persone nuove: una piccola tribù che viaggia a bordo di due o più barche seguendo un itinerario prestabilito per una o più settimane. Con Mondovela (mondovela.it) le proposte sono diverse, comprese quelle con ritmi serrati e sportivi, dove ci si ferma in rada la sera. Durante il giorno fiocco e randa cercano il vento per navigare ed esplorare le coste della Grecia e della Croazia.

Affittare casa con gli amici

La masseria Cardinale a Noto (Sr) fa parte delle proposte di The Thinking Traveller.

Anche affittare una casa tutti insieme, in un gruppo di amici, è una bellissima esperienza. In questo caso conta la location e più lo spazio e la privacy sono garantiti, più è facile vivere e condividere al meglio le esperienze giorno dopo giorno. The Thinking Traveller (thethinkingtraveller.com) è leader nell’affitto di ville nel Mediterraneo, in Sicilia, Puglia, Corsica e Grecia. Fondato 20 anni fa da Rossella e Huw Beaugié, si basa sulla convinzione che il modo migliore per scoprire un posto sia tramite chi lo conosce e lo ama. Il brand seleziona case con un’anima, gestite da gente del posto, e il suo punto di forza è che non si tratta di scegliere solo il luogo in cui fare base con tutto il gruppo. L’offerta propone una full immersion nel territorio, abbinando, a seconda della località, battute di pesca, escursioni (tra le possibilità quella in 4×4 sull’Etna o i trekking in Corsica) e altre esperienze da condividere insieme.

Viaggi avventura a Plan de Corones

Da Rio Pusteria, a Plan de Corones, a Lienz in bici: ci si può anche fermare prima e ritornare in albergo in treno caricando le bici.

L’avventura comincia salendo a Plan de Corones, a un’altitudine di 2.275 metri, in Alto Adige: 20 minuti bastano per assicurarsi una vista spettacolare spostandosi da un punto all’altro e per ammirare il panorama una volta scesi dalla funivia (kronplatz.com). Plan del Corones è un comprensorio di cui fanno parte Brunico, San Vigilio, Valdaora, Chienes e la Valle Anterselva con il lago omonimo, una gemma color turchese da ammirare camminando lungo il sentiero che costeggia il lago. A piedi o in sella a una bici, a Plan de Corones si scopre un paesaggio affascinante, con sentieri escursionistici ben segnalati. Da Gais a Campo Tures, per esempio, c’è una pista ciclabile pianeggiante che attraversa prati, masi e campi e si fa ritorno lungo lo stesso tragitto. Un altro percorso adatto a tutti è quello che parte da Rio di Pusteria e arriva a Lienz. Si tratta di una ciclabile di 150 km e ci vogliono 6-7 ore per percorrerla tutta in 4 tappe, ma quando si è stanchi si può tornare prendendo il treno e caricando le bici nell’apposito vagone. Da San Vigilio di Marebbe, in mezzo alle Dolomiti, si può partire per camminare nel Parco Naturale Fanes-Senes-Braies, con i suoi boschi di abete rosso, mentre al confine con il parco Vedrette di Ries-Aurina i bambini rimarranno affascinati dalle Piramidi di terra di Perca, colonne argillose sovrastate da massi.

Viaggi avventura tra le malghe

Piccole e grandi avventure per le famiglie del Family Spa Resort Schneeberg in Val Ridanna.

Sempre in Alto Adige, si trova il Family Spa Resort Schneeberg (schneeberg.it) in Val Ridanna, un albergo per famiglie, circondato dai prati e dalle maestose montagne delle Alpi Stubai, con un mega parco giochi e un lago per andare in barca a remi. Dall’hotel partono percorsi avventura da fare tutti insieme che conducono alle malghe. Uno è quello che raggiunge la gola Burkhard e la malga Agelsboden, a quota 1720 metri. L’altro porta al museo minerario di Ridanna, a15 minuti a piedi dall’hotel. Si supera un ponte di legno, si sale lungo una strada che d’inverno è usata anche come pista per slittini e si raggiunge la malga Stadl con una vista mozzafiato sulla miniera di Monteneve.

Discese in zip line in Tirolo

Oltre confine, la valle da scoprire si chiama Zillertal, nel Tirolo austriaco. Pedalare tutti insieme è facile lungo la ciclabile di 31 km nel fondovalle e con il trenino Zillertalbahn si può tornare al punto di partenza. A pochi passi dal Seetal Alpin Family Resort (seetal.at), a Kaltenbach, le esperienze di viaggi avventura più adrenaliche si fanno nel parco avventura Zillertal-Kaltenbach che ha diversi livelli di difficoltà: il percorso ad alta fune si snoda fino a un’altezza di 20 metri, una via ferrata supera una cascata alta 30 metri, mentre sul Flying Fox Parcours, sopra una gola, e sul Tarzan Parcours, gli scalatori si mettono alla prova, divertendosi. Poi, tornati in albergo, si gode l’area benessere con i lettini per famiglie e le piscine.

